Объединяй и властвуй

Родители учеников ижевских школ, попавших под реорганизацию, начали массово жаловаться на переполненность учебных заведений. В частности, они указывают на превышение количества учеников школы №20 в 1,6 раза: в ней обучается 1,3 тыс. детей при норме в 825. Следственные органы проводят проверки. Горадминистрация ссылается на систему подушевого финансирования и называет решения о реорганизации «правильными», потому что это позволяет закрывать ставки педагогов. Эксперты заявляют о «неизбежном процессе» объединения, но отмечают, что это «не единственный путь» и региону надо активнее включаться в федеральные программы по строительству и ремонту школ, а также решать проблему дефицита педагогов на республиканском уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Родители учащихся нескольких школ Ижевска, попавших под реорганизацию, обратились в контролирующие органы и записали видеообращения с жалобами на переполненность учебных заведений и просьбой проверить законность объединения учреждений. Речь идет о ранее объединенных школах №20 и №65, а также о запланированном слиянии учебных заведений №28 и №67.

На треть больше

16 июня в соцсетях было опубликовано видеообращение родителей учеников ижевской школы №20 в адрес горадминистрации. В записи приняли участие 23 человека. В видео утверждается, что в школе №20, рассчитанной на 825 учеников, фактически занимаются 1,3 тыс. детей. По словам родителей, даже без учета учеников школы №65, учащиеся школы №20 обучались в две смены, а под занятия отвели ряд неспециализированных помещений, таких как учительская и библиотека. Не хватает мест в гардеробе и столовой.

Родители также сообщили, что при реорганизации не были учтены новые жилищные комплексы, расположенные в районе школы №20. Кроме того, ученики школы №65 в Ленинском районе теперь вынуждены добираться до нового места учебы в Первомайском районе на расстояние около 4 км. В обращении предлагается перераспределить переведенных в 20-ю школу учеников по учреждениям, расположенным в Ленинском районе, то есть в шаговой доступности от дома, либо ускорить процесс строительства нового здания взамен ранее снесенной школы №65.

Напомним, Школу №65 признали аварийной в 2022 году, снесли — в феврале 2024 года. Учащиеся были распределены между школами №59 и №20. Местное издание Udm-info писало, что перераспределение затронуло более 500 учеников. Ранее родители учащихся 20-й школы также направляли заявление в следственный комитет о нарушениях условий обучения после реорганизации. По запросу “Ъ-Удмуртия” в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии ответили, что проверка продолжается.

В начале месяца в управлении образования администрации города рассказали О принимаемых мерах для комфортной организации учебного процесса в учреждении, среди них — «плавающее расписание» для профильных кабинетов и лабораторий, разведение уроков физкультуры по разным помещениям и организация обучения в две смены.

«В следующем учебном году 158 ребят 6-9-х классов приняли решение продолжать обучение в школе №20, они уже выстроили свой путь от дома до школы, привыкли к этому микрорайону. Часть учителей из 65-й вольются в коллектив “двадцатки”, что позволит закрыть существующие педагогические вакансии»,— сказала начальник управления Елена Рассомахина. Чиновник уточнила, что основная образовательная программа будет проводиться в новом корпусе школы №20, построенном в 2019 году, а в ее старом корпусе организуют внеурочную деятельность.

Следующая на очереди

В начале месяца в соцсетях было опубликовано видеообращение родителей учащихся школы №67, несогласных с планами реорганизации и перевода их детей в школу №28. Свою жалобу родители адресовали депутату Госдумы от Удмуртии Андрею Исаеву.

Родители заявили, что школа №28 окажется переполненной. «Учреждение укомплектовано в две смены. Они предлагают добавить туда наших детей и удвоить количество школьников. Здание было построено в 1936 году. Школа №28 старая и маленькая»,— отмечалось в обращении.

Напомним, к проверке реорганизации школ №28 и №67 подключился СУ СКР по Удмуртии. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав учащихся одной из ижевских школ, приложив к посту фотографию учреждения №28. Родители школьников также направляли обращения в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой. На тот момент предполагалось, что школу соединят с учебным заведением №39. Тогда в министерстве образования и науки республики опровергли эту информацию и уточнили, что рассматривается вопрос о реорганизации школ №67 и №28.

12 июня состоялась встреча педагогов и родителей учеников двух школ, директоров и представителей муниципалитета. Согласно опубликованной муниципалитетом информации по итогам встречи, школу №28 посещают чуть более 800 учащихся, №67 — около 500. Замглавы Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова уточнила, что они будут распределены по 52 классам, в среднем по 23 ученика в каждом. Преимуществами объединения называется закрытие педагогических ставок и организация широкой внеурочной деятельности для всех учащихся. Обучение для всех школьников организуют в первую смену, для чего их распределят между зданиями школ №67 и №28. Соответственно, здание 67-й школы будут использовать как корпус второго учебного учреждения. Пресс-служба муниципалитета уточняет, что они расположены в непосредственной близости друг от друга.

«Ребята останутся в своих привычных коллективах, со своими классными руководителями. Появятся новые педагоги-предметники, что даст возможность оптимально выстроить образовательный процесс»,— уточнила госпожа Гвоздкова.

Тренд на оптимизацию

С 2017-го по 2025 год в столице Удмуртии построили cемь новых школ в рамках нацпроектов, включая заново отстроенные учреждения и новые корпуса действующих школ, сообщала в апреле пресс-служба муниципалитета. Председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по соцполитике Бахруз Гумбатов сказал «Ъ-Удмуртия», что работа по оптимизации школ в Ижевске ведется с 2013 года. На момент публикации в администрации города не ответили на запрос «Ъ-Удмуртия» о количестве реорганизованных и снесенных школ в Ижевске за это время, а также о количестве запланированных слияний учреждений. В начале этого года местные СМИ писали о планах на объединение школ №76 и №94 и коррекционных учреждений №3 и №6.

В декабре 2024 года с критикой реорганизации выступили родители учащихся школы №90. Старый корпус этой школы, как и в случае с школой №65 снесли, учащихся с 5-го по 8-й класс перевели в учебное учреждение №46, остальных, как указывает пресс-служба муниципалитета, в корпус на ул. Воровского – ранее начальная школа. Родители школьников записали видеообращение в адрес президента РФ Владимира Путина, они пожаловались на неоднократный перенос сроков строительства нового здания школы №90.

Срок начала строительства, указанный муниципалитетом в ответ на комментарий к посту главы республики — «не ранее 2028 года», хотя изначально работы планировалось начать в 2025 году. Задержку объяснили проведением мероприятий по формированию земельного участка, разработкой индивидуального проекта строительства школы (ПСД) и прохождением государственной экспертизы. Постройку здания на месте старой школы глава Ижевска Дмитрий Чистяков назвал «нецелесообразным».

Продолжение реорганизации школ господин Чистяков прокомментировал в конце мая 2025 года. Он сослался на «объективные факторы», в их числе — увеличение средств для оснащения учреждений, а также переход на подушевое финансирование, при котором зарплаты педагогов зависят от числа обучающихся.

«Все-таки нехватка учителей присутствует. Это по всей стране. Так бывает, что есть школы, где нет узких специалистов. Например, учителя географии. Объединяя школы, мы зачастую решаем проблемы разного уровня содержания этих учебных учреждений: где-то есть классные лаборатории по химии, а где-то — хороший спортзал»,— сказал мэр.

Объединение школ №28 и №67 глава города назвал вопросом, который еще прорабатывается и попросил не «создавать негатив». Реорганизацию школ №20 и №65 он назвал правильным решением и сообщил о невозможности постройки нового здания на прежнем месте. «Очень маленький участок, болотистая местность»,— уточнил мэр.

Помимо объединения школ власти Ижевска проводят реорганизацию детских садов. В 2025 году попарно планируется объединить 14 дошкольных учреждений. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию «укреплением ресурсных возможностей» — подробнее об этом в материале «Стройтесь по парам».

«Неизбежный процесс»

Господин Гумбатов в беседе с «Ъ-Удмуртия» заявил, что реорганизация обусловлена кадровым, хозяйственным и материально-техническим обеспечением образовательного процесса, поэтому объединение учреждений «ни в коем случае не ухудшает условия работы педколлективов и обучения детей». Жалобы от родителей школьников из реорганизованных учреждений в адрес комиссии гордумы Ижевска по соцполитике и лично депутату не поступали.

«Часть земельного участка школы №65, согласно градостроительному плану, находится в санитарно-защитной зоне железной дороги, принадлежащей РЖД. Малокомплектная школа не обеспечит детей возможностью обучаться с 1 по 11 класс. Поэтому в 2025 году принято решение о реорганизации школы №65 путем присоединения к школе №20. Решение принято после всестороннего и продуманного анализа ситуации»,— заверил депутат.

Руководитель «Народного фронта» в Удмуртии Ваге Карапетян рассказал, что представители общественной организации участвовали во встрече с родителями учащихся объединенных школ №28 и №67. Он пояснил, что вопрос законности реорганизации должны решить следственные органы, а общественники сосредоточены на проверке организации комфортного учебного процесса в новых условиях. Также господин Карапетян подтвердил факт превышения предусмотренной численности обучающихся в школе №20 и сообщил о планах аналогичной встречи с участием администрации и общественников для родителей учащихся.

Председатель комиссии по просвещению Общественной палаты Удмуртии Ольга Зосимова назвала реорганизацию школ «неизбежным процессом» из-за перехода на подушевое финансирование и дефицита педагогов. Однако она отмечает важность «минимизации рисков» при проведении реорганизаций, для чего необходимы: разбивка учащихся на несколько смен, соблюдение принципа шаговой доступности при переводе детей и работа над снижением напряженности в педагогических и ученических коллективах.

«Процесс, вероятно, продолжится, но прямое объединение — не единственный путь. Нужно активно участвовать в федеральных программах по строительству и ремонту школ и, главное, решать проблему дефицита педагогов на республиканском уровне. Опыт реорганизации школ №65 и №20 показал необходимость более взвешенного подхода. Сейчас наша ключевая задача — настоять на открытом диалоге, где будут услышаны все стороны: администрация, родители и, что принципиально, сами педагоги»,— заключила эксперт.

Дмитрий Горбунов