Мэр Ижевска заявил о нецелесообразности стройки новой школы №90 на той же земле

Строительство нового здания на месте снесенной аварийной школы №90 в Ижевске «экономически нецелесообразно» из-за размером учебного заведения. Об этом глава города Дмитрий Чистяков заявил во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 26 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Там потрясающий коллектив (в школе №90.— «Ъ-Удмуртия»), но мы не могли оставлять там детей, так как она была признана аварийной. Мы приняли решение ее закрыть и снести. Построить маленькую школу на том же месте — не решит никакой проблемы»,— сказал мэр.

Господин Чистяков добавил, что планировалось построить большую школу в этом районе и развивать ее по программе «Комплексное развитие территорий». «Опыта реализации подобных проектов в Удмуртии не было, поэтому процесс может затянуться»,— сказал он.

В пресс-службе горадминистрации добавили, что разработан мастер-план «квадрата», ограниченного улицами Ленина, Орджоникидзе, Советская и Карлутской набережной. Прорабатывается вопрос строительства школы на территории, идет процесс формирования земельного участка под строительство здания.

Глава города ответил на жалобы родителей учеников школы №90 о недостатке инвентаря для изучения предметов. Он сказал, что возьмет проблему под личный контроль. Коллективу педагогов во главе с директором предложили вести проект «Зеленая школа» на ул. Берша, который появится в ближайшие 2-3 года.

Напомним, аварийное здание школы снесли зимой 2024 года. Учеников 5-8 классов перевели в школу №46, начальные и старшие классы — в другой корпус учреждения. Строительство большой школы взамен снесенной обещали построить не ранее 2028 года. Родители детей записали видеообращение президенту РФ, в котором пожаловались на то, что помещение детского сада для обучения, по их словам, не приспособлено, а власти регулярно переносят обещанные сроки начала строительства.