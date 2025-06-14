Планы на объединение ижевских школ №28 и №67 объяснили «качественным обучением»

Власти Ижевска объяснили планируемую реорганизацию школ №28 и №67 созданием «условий для качественного обучения детей». В муниципалитете указывают, что новое юридическое лицо объединит возможности двух организаций, материально-технические возможности и позволит закрыть вакантные ставки педагогов в обеих школах. Ранее родители учеников из школы №28 записали видеообращение к депутату Госдумы от Удмуртии Андрею Исаеву, в котором раскритиковали планы на объединение учебных учреждений, указав на нарушение прав учащихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

12 июня была проведена встреча актива педагогов и родителей двух школ, директоров и представителей муниципалитета. «Исторически так сложилось, что здания двух школ расположены в непосредственной близости друг от друга. Школу №28 посещают чуть более 800 учащихся, №67 — около 500»,— говорится в сообщении. Заместитель главы Ижевска по социальной политике Наталья Гвоздкова сказала, что школа №28 объединит почти 1,3 тыс. обучающихся. Это 52 класса-комплекта. В каждом классе будет в среднем по 23 ученика.

Обучение для всех школьников организуют в первую смену. Для этого учащихся распределят по учебным учреждениям: на территории школы №67 будут учиться ребята из 1-4-х, 6-х и трех 8-х классов, в школе №28 — 5-е, 7-е, 8-е и 9-11-е классы. Отдельно отмечается, что для учащихся организуют внеурочную деятельность, которая «широко представлена в школе №28 и полностью отсутствует в школе №67».

«Объединение произойдет на уровне школ, а не классов. Все ребята останутся в своих привычных коллективах, со своими классными руководителями. Появятся новые педагоги-предметники, что даст возможность оптимально выстроить образовательный процесс»,— добавила она. Окончательное решение о реорганизации примет специальная комиссия при министерстве образования и науки Удмуртии.

Напомним, в конце мая региональное минобрнауки сообщило, что рассматривается вопрос о реорганизации школ №67 и №28. Родители учеников первого учебного учреждения обратились в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой. Глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира 28 мая попросил жителей «не волноваться» и «не создавать негатив». Градоначальник добавил, что вопрос прорабатывается.

Видеообращение родителей учеников школы №67 к депутат Госдумы появилось в начале июня. По их словам, обучающихся планируют перевести в школу №28, а в свободном здании разместить учеников коррекционной школы №39. «Школа №28 укомплектована уже в две смены. Они предлагают добавить туда наших детей и удвоить количество школьников. Здание было построено в 1936 году. Школа №28 старая и маленькая»,— сказал один из родителей.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав учащихся одной из ижевских школ. К пресс-релизу была приложена фотография школы №28.

«В интернете сообщается, что в Ижевске в связи с длительным непроведением ремонтных работ здание образовательного учреждения пришло в непригодное состояние и было признано аварийным. При этом принято решение о переводе несовершеннолетних в другие школы, в которых отсутствует достаточное количество свободных мест, а также не созданы особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»,— указано в сообщении СКР. В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.