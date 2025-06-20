Власти Ижевска рассказали о планах реорганизации школ в 2025-2026 годах

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», власти Ижевска не планируют проводить реорганизации школ в 2025-2026 годах, кроме тех, что происходят сейчас. Идет три процесса объединения: к школе №20 присоединяют школу №65, к №6 — №3, к №76 — №94. В горадминистрации уточнили, что эти процессы хотят завершить к сентябрю 2025 года. Также муниципалитет предложит комиссии минобрнауки Удмуртии оценить последствия присоединения к школе №28 среднеобразовательного учебного учреждения (СОШ) №67. Сейчас оно только планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всего за 12 лет в Ижевске провели шесть реорганизаций городских СОШ. В 2013 году к школе №6 присоединили школу №9, к центру образования №17 — ВСОШ №12, к лингвистическому лицею №25 — школу №66. В 2022 году городские власти провели еще одну волну объединений: к школе №59 присоединили школу №36, к СОШ №6 — упомянутый ранее центр образования №17, к ВСОШ №3 — ОСОШ №7. Сейчас идет следующая серия реорганизаций.

В горадминистрации рассказали, что всего с 2013 года в Ижевске снесли здания четырех школ: №46, 61, 65, 90. Взамен в городе за это время появились новые здания школ «Липовая роща», №20, 46, по два корпуса в СОШ №8, 74 и Столичном лицее. В приоритете находится строительство новых школ в микрорайоне В-8 (1,1 тыс. мест, Устиновский район), микрорайоне Новый город (Октябрьский район) и на месте бывшей СОШ №65 — улица Щедрина, 1. Также в городе хотят возвести дополнительные здания в школах №90, 91.

Напомним, родители учеников ижевских школ, попавших под реорганизацию в 2025 году, начали массово жаловаться на переполненность учебных заведений. В частности, они указывают на превышение количества учеников школы №20 в 1,6 раза: в ней обучается 1,3 тыс. детей при норме в 825. Горадминистрация ссылается на систему подушевого финансирования и называет решения о реорганизации «правильными», потому что это позволяет в том числе закрывать ставки педагогов. Эксперты заявляют о «неизбежном процессе» объединения, но отмечают, что это «не единственный путь» и региону надо активнее включаться в федеральные программы по строительству и ремонту школ, а также решать проблему дефицита педагогов на республиканском уровне.

Подробнее об объединении ижевских школ в материале «Объединяй и властвуй».