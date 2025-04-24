Стройтесь по парам

14 детсадов Ижевска планируют попарно объединить в 2025-м году. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию учреждений «укреплением ресурсных возможностей». Директора детсадов сходятся во мнении, что учреждения объединяют в том числе из-за падения рождаемости. Эксперты отмечают отсутствие жалоб на реорганизацию от родителей дошкольников, но ранее законных представителей волновало возможное увеличение численности воспитанников в группах и сохранение коллективов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

14 детсадов Ижевска планируют объединить в семь корпусов в 2025-м, сообщает пресс-служба муниципалитета. По словам замначальника управления образования горадминистрации по дошкольному образованию Светланы Карпеченковой, с 2011-го в столице Удмуртии уже прошло 83 реорганизации дошкольных учреждений. «Комплексы получились разные: по два, по три корпуса. При этом мы стараемся соблюдать принцип принадлежности к одному микрорайону»,— отметила госпожа Карпеченкова.

Из постановлений администрации города следует, что в рамках запланированных в 2025-м реорганизаций будут проведены следующие объединения детских садов: №17 и №39, №112 и №77, №52 и №25, №70 и №42, №265 и №201, №209 и Центр развития ребенка — детский сад на ул. Татьяны Барамзиной.

Главными целями объединения ижевских детских садов в горадминистрации называют «расширение и укрепление ресурсных возможностей» дошкольных учреждений и обеспечение «разнообразия образовательных направлений». Среди положительных следствий реорганизации отмечается продолжение работы большинства детских садов в летний период.

Напомним, в декабре 2023-го года заместитель главы администрации столицы Удмуртии по социальной политике Наталья Гвоздкова отмечала жалобы от родителей на удаленность дежурных детских садов, куда детей переводили на летний период. В свою очередь руководители дежурных учреждений сообщали о малой востребованности. Начиная с 2024-го года, работа дошкольных учреждений в летний период была организована по индивидуальному графику с работой отдельных корпусов или дежурных групп.

Директор детсада №5, реорганизованного в 2021 году путем присоединения к нему дошкольных учреждений № 162 и № 172, Наталья Утробина сообщила изданию «Ъ-Удмуртия», что число их воспитанников составляет 330, в то время как корпуса рассчитаны на 415-430 человек.

«Это не наша вина — идет демографический спад. Изначально количество детей, на которое был рассчитан наш детсад – 415 человек. За четыре года демографическая ситуация изменилась — детей стало меньше. Если раньше мы брали детей с 3 лет, то сейчас мы берем с 1,5 лет, и то ребят не хватает»,— отметила госпожа Утробина.

Среди плюсов реорганизации директор учреждения отметила, что за счет увеличения коллектива сотрудникам стало проще уйти в отпуск или на больничный. Раньше приходилось распределять детей по другим группам. Кроме того, у детсада за счет функционирования трех корпусов появилась возможность продолжать работу на протяжении всего летнего периода.

Директор подтвердила, что ранее для детского сада №5, как и других дошкольных учреждений города, была характерна обратная тенденция — очереди на зачисление. «Сейчас эта проблема не актуальна вообще»,— заключила директор.

«Для реализации задач, стоящих перед дошкольным образованием, в муниципальной сети города функционируют 140 дошкольных образовательных учреждений, где воспитываются 38,7 тыс. детей, что на 2,9 тыс. ребенка меньше, чем в 2022 году в связи с уменьшением рождаемости»,— следует из постановления администрации Ижевска от марта 2024 года.

Информацию о падении числа воспитанников также подтвердили в руководстве других детсадов города, но точные цифры сокращения назвать отказались. Директор детсада №77 Ольга Коренева связала присоединение к учреждению детсада №112 с недобором групп в последнем и оптимизацией системы дошкольного образования города. В детсаду №77 недобора групп нет.

«Все зависит от района. Чуть лучше ситуация у детсадов, расположенных вблизи новостроек с недорогими квартирами. Туда заселяются молодые семьи, и детей в дошкольных учреждениях достаточно. В нашем районе (пер. Широкий) новостройки дорогие, сюда заселяются более взрослые люди, чьи дети могут обеспечить посещаемость школам, но никак не детским садам. А молодых семей в нашем районе очень мало»,— сообщила госпожа Коренева.

Директор частного детсада «Домовенок» Марина Горбунова отметила, что падение числа воспитанников отмечают все дошкольные учреждения, включая частные. При этом, по ее словам, дополнительного перетока воспитанников из муниципальных дошкольных учреждений после их реорганизации не произошло.

Председатель гордумы Ижевска Фарид Губаев сообщил «Ъ-Удмуртия», что жалоб от родителей по поводу реорганизации не поступало. В реготделении «Народного Фронта» также отметили, что жалоб от жителей по вопросу объединения дошкольных учреждений Ижевска не получали.

Председатель комиссии Общественной палаты республики по просвещению, развитию образования, науки и культуры Ольга Зосимова сообщила «Ъ-Удмуртия», что по планируемым реорганизациям учреждений жалоб не поступало. Однако ранее родителей волновало возможное увеличение численности детей в группах, сохранение сложившегося коллектива и условий пребывания.

По словам госпожи Зосимовой, нормативные требования к количеству детей в группах ограничено 25-ю дошкольниками, и на практике после укрупнения детских садов в столице Удмуртии превышения показателя в общественной палате не зафиксировали. Представитель Общественной палаты отмечает, что наряду с укреплением ресурсной базы одной из причин объединения учреждений является демографический фактор.

«Укрупнение позволяет рационально использовать имеющиеся здания, кадры и оборудование при уменьшении контингента детей»,— сказала общественница.

Оптимизация бюджетных средств, по словам госпожи Зосимовой, достигается за счет сокращения дублирующих административно-хозяйственных функций. «Иными словами, речь идет не о сокращении расходов на дошкольное образование, а об их более грамотном распределении»,— заключила эксперт.

Дмитрий Горбунов