Глава АвтоВАЗа рассказал роботу о светлом будущем российского автопрома

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о том, какое будущее ждет российский автопром. Этот вопрос ему задал робот. Короткий диалог состоялся у одного из павильонов ПМЭФ.

«Будущее будет светлым, безоблачным, и российский автопром ждут качественные, современные, безопасные и красивые автомобили»,— сказал господин Соколов (цитата по «РБК»).

Робот, в свою очередь, отметил, что этот вопрос волнует все технологическое сообщество.

Накануне АвтоВАЗ представил сразу три новых автомобиля: Lada Aura для такси, гоночную модификацию Lada Iskra и кроссовер Lada Azimut. Позже господин Соколов рассказал, что Azimut начнут продавать во втором-третьем квартале 2026 года.

Екатерина Отрашкевич