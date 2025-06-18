На ПМЭФ-2025 представили гоночную модификацию Lada Iskra

«АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночную модификацию Lada Iskra с усиленным двигателем. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева, Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева, Коммерсантъ

Модель Lada Iskra Sport выполнена в черном цвете с белыми вставками. Усиленный двигатель (1,8 л) имеет мощность в 173 лошадиные силы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный и «АН Инвест» подписали на ПМЭФ соглашение о создании на территории Петербурга нового промышленного комплекса.

Дарья Астанина