На ПМЭФ-2025 представили гоночную модификацию Lada Iskra
«АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночную модификацию Lada Iskra с усиленным двигателем. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».
Фото: Татьяна Титаева, Коммерсантъ
Модель Lada Iskra Sport выполнена в черном цвете с белыми вставками. Усиленный двигатель (1,8 л) имеет мощность в 173 лошадиные силы.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный и «АН Инвест» подписали на ПМЭФ соглашение о создании на территории Петербурга нового промышленного комплекса.