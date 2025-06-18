Соколов: старт продаж Lada Azimut ожидается во II–III квартале 2026 года

Старт продаж новых кроссоверов Lada Azimut ожидается на границе второго и третьего кварталов 2026 года. Об этом сообщил президент автоконцерна «АвтоВАЗ» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине (2026 года.— "Ъ"), значит, примерно, на границе второго-третьего квартала и будет старт продаж Lada Azimut»,— сказал господин Соколов (цитата по агентству «Прайм»).

Президент компании также рассказал, что новый кроссовер будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов. Приблизительную стоимость автомобиля он не назвал.

«АвтоВАЗ» представил новую модель на Петербургском международном экономическом форуме сегодня. Lada Azimut создана на базе автомобиля Vesta.

Подробнее о Lada Azimut — в материале «Lada выезжает на кроссовер».

Екатерина Отрашкевич