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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ представил новую Lada Aura для такси

АвтоВАЗ показал новую модель Lada Aura, предназначенную для работы в качестве такси, передает корреспондент «Ъ». Презентация состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черным обозначением такси. На форуме также представлены Lada Niva Sport и новая модель Lada Iskra Sport в черном цвете. Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura стартовали в России 30 ноября прошлого года.

В апреле АвтоВАЗ продемонстрировал электромобиль Lada e-Aura. О сроках начала серийного производства еще не сообщалось.

О ситуации на российском авторынке — в материале «Ъ» «Стоки поехали вниз».

Елизавета Шмакова

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