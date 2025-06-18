Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut

Автоконцерн АвтоВАЗ организовал мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новая модель создана на базе платформы кроссовера Vesta. Название Azimut компания выбрала по результатам открытого конкурса среди почти 50 тыс. сотрудников. «Оно отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями»,— сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что автомобиль полностью разработан российскими специалистами. Среди основных показателей — двигатели объемом 1,6 и 1,8 л и мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, трансмиссии: 6-ступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в дальнейшем машину оснастят турбированным двигателем мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. Стоимость машины не раскрывается.

Екатерина Отрашкевич

Новости компаний Все