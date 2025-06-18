АвтоВАЗ представил на ПМЭФ кроссовер Lada Azimut

Автоконцерн АвтоВАЗ организовал мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новая модель создана на базе платформы кроссовера Vesta. Название Azimut компания выбрала по результатам открытого конкурса среди почти 50 тыс. сотрудников. «Оно отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями»,— сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что автомобиль полностью разработан российскими специалистами. Среди основных показателей — двигатели объемом 1,6 и 1,8 л и мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, трансмиссии: 6-ступенчатая механика и вариатор. Планируется, что в дальнейшем машину оснастят турбированным двигателем мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. Стоимость машины не раскрывается.

Екатерина Отрашкевич