«Газпром» символически сократил инвестиционную программу на 2026 год
«Газпром» снизил объем инвестиционной программы с 1,1 трлн до 1,096 трлн рублей
ПАО «Газпром» сократило размер инвестиционной программы на 2026 год с 1,1 трлн руб. до 1,096 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам заседания совета директоров.
«Сохранены запланированные темпы работ по всем ключевым проектам компании. Капитальные затраты полностью обеспечены операционным денежным потоком»,— указано в публикации. Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов подчеркнул, что изначально было предусмотрено снижение лимита инвестиционной программы на 515 млрд руб. по сравнению с 2025 годом.
Инвестиционная программа «Газпрома» должна покрывать финансирование приоритетных проектов. К ним компания относит добычу газа в восточных регионах России, газификацию, развитие газотранспортных мощностей и газоперерабатывающего комплекса, а также проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.