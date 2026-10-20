«Газпром» символически сократил инвестиционную программу на 2026 год

Инвестиционная программа «Газпрома» должна покрывать финансирование приоритетных проектов. К ним компания относит добычу газа в восточных регионах России, газификацию, развитие газотранспортных мощностей и газоперерабатывающего комплекса, а также проекты, которые обеспечивают пиковый баланс газа.