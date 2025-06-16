Глава РСПП назвал приемлемым курс доллара по 100 рублей

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сказал, что курс доллара в диапазоне 90–100 руб. был бы приемлемым для федерального бюджета страны и компаний-экспортеров. По его словам, стоимость американской валюты в районе 100 руб. не сильно ударит и по гражданам, поскольку они «видели и не такой курс».

«Я думаю, что курс в диапазоне 90–100 руб.— наверное, это то, чему бизнес, а может, и бюджет, будут не то чтобы рады, но это диапазон, в котором можно работать, считая, что он более или менее предсказуемый, позволяющий решать задачи и бюджетные, и поддержку отраслей-экспортеров и компаний-экспортеров. И в то же время это не сильно ударит и по гражданам»,— сказал Александр Шохин в интервью ТАСС.

Как добавил глава РСПП, для бизнеса важен не курс валюты, а его стабильность. Он также сказал, что из-за укрепления рубля «мы уже потеряли часть бюджетных доходов». По его словам, высокопоставленные чиновники правительства говорят о необходимости возвращения к тому курсу американской валюты, который заложен в бюджете на 2025 год,— 96,5 руб. за доллар.

21 мая Банк России впервые за два года понизил официальный курс доллара ниже 80 руб. На 17 июня его стоимость установлена на уровне 78,5 руб. за доллар.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль перекрыл интерес к валюте».