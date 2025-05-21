Официальный курс доллара опустился до минимума за два года

Банк России установил официальный курс доллара на 22 мая 2025 года на уровне 79,75 руб. (–55 коп.). Это минимальное значение курса американской валюты с 16 мая 2023 года. Курс доллара также впервые с 27 мая 2023 установлен ниже 80 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Динамика официального курса валют опубликована на сайте ЦБ. Курс евро на 22 мая повышен на 1 руб. 33 коп., до 91,29 руб.

На внебиржевом рынке Forex доллар торгуется на уровне 79 руб./$, следует из данных Investing.com. В 16:45 он опускался до 79,62 руб./$. Евро торгуется на уровне 90,45 руб./€.

Reuters пишет, что укрепление рубля связано со снижением геополитической напряженности и жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок перезвонит».

Петр Бузлаев