ЦБ опустил курс доллара ниже 79 рублей

Банк России установил на 17 мая официальный курс доллара США на отметке 78,5067 руб., евро — 90,9438 руб., юаня — 10,8979 руб. Доллар по сравнению с 16 июня подешевел более, чем на 49 коп., юань — на 3,38 коп. Евро же подорожал на 93,7 коп.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс рубля поддерживает жесткая денежно-кредитная политика, считают в Банке России. В мае российская валюта укреплялась относительно основных иностранных валют шестой месяц подряд.

Подробнее об этом — в мониторинге валютного рынка «Ъ» «Рубль перекрыл интерес к валюте».