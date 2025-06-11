Рубль перекрыл интерес к валюте

В мае рубль укреплялся относительно основных иностранных валют шестой месяц подряд — курс поддерживает жесткая денежно-кредитная политика, следует из обзора финансовых рынков Банка России.

К концу мая курс доллара снизился до 78,62 руб. (на 3,6% месяц к месяцу), юаня — до 10,89 руб. (на 2,8%) и обновил двухлетние минимумы. Диапазон колебаний курсов валют относительно рубля также сократился: по доллару США — с 6,7% в апреле до 4,4% в мае, по юаню — с 6% до 3,8%.

Аналитики указывают на привлекательность рубля для граждан и компаний. Физлица предпочитают копить рубли в условиях сохраняющихся высоких ставок по депозитам, хотя объем нетто-покупок валюты на биржевом и внебиржевом рынках в ожидании сезона отпусков вырос с 68,5 млрд руб. в эквиваленте в апреле до 111 млрд руб. в мае. Впрочем, с начала года физлица купили валюту на 386 млрд руб.— вдвое меньше, чем за тот же период 2024 года.

Компании также сократили спрос на валюту, оказав дополнительную поддержку курсу рубля. Покупки валюты компаниями–клиентами банков в мае достигли минимума с июня 2024 года и составили 1,6 трлн руб.— это на 12% ниже, чем в апреле (1,8 трлн руб.) и на 35% ниже среднемесячного показателя в первом квартале (2,5 трлн руб.).

В этих условиях чистые продажи 29 крупнейших экспортеров в мае также сократились на 27% к апрелю и составили $7,3 млрд — из-за продолжающегося снижения цен на нефть на мировых рынках и длинных выходных в мае. Месячный объем продаж стал минимальным за два года, но среднедневной показатель упал менее значительно — на 11% к апрелю, до $406 млн. По данным ЦБ, отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров также снизилось — с 99% в феврале до 97% в марте (последние доступные данные, см. график).

Экспортерам невыгодно продавать валютную выручку при укрепившемся из-за жесткой ДКП Банка России рубле, однако ее придерживание компаниями при усилении спроса со стороны импортеров могло бы спровоцировать ослабление и резкие колебания курса национальной валюты. Вероятно, отчасти этим и объясняется решение властей о продлении до 30 апреля 2026 года требований к обязательной продаже валютной выручки. С 25 мая этого года экспортеры из утвержденного президентом перечня обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% валютной выручки и продавать на внутреннем рынке не менее 90% таких валютных поступлений.

Диана Галиева