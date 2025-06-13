Как Израиль устранял врагов еврейского государства

13 июня ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана, в результате которого погибли командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами и начальник генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери. Также погибли заместитель командующего ВС Ирана генерал Голамали Рашид и ученые-атомщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси. Как Израиль охотился за врагами — в справке «Ъ».

В январе 1979 года в ходе операции «Моссада» «Гнев Божий» в Бейруте при подрыве автомобиля был убит глава организации «Черный сентябрь» Али Хасан Саламе, спланировавший захват израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

В июле 1979 года в Канне агентами «Моссада» был застрелен глава просирийской палестинской террористической организации «Ас-Саика» Зухейр Мохсен.

В апреле 1988 года в ходе спецоперации на вилле в Тунисе был застрелен глава военного крыла Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), заместитель председателя Организации освобождения Палестины Ясира Арафата и организатор многочисленных терактов Халиль аль-Вазир, более известный как Абу Джихад.

В феврале 1992 года в Ливане в результате ракетного удара ВВС Израиля по автоколонне был убит лидер движения «Хезболла» шейх Аббас аль-Мусави.

В октябре 1995 года у входа в гостиницу на Мальте агентами «Моссада» был застрелен основатель террористического движения «Палестинский исламский джихад» и его первый руководитель Фатхи Шкаки.

В июле 2002 года в Газе ударом ВВС Израиля по дому был убит руководитель Бригад Изаддина аль-Кассама (боевого крыла «Хамаса») Салах Шхаде. Играл центральную роль в основании движения.

В марте 2004 года в Газе ракетным ударом ВВС Израиля был убит духовный лидер и один из основателей «Хамаса» шейх Ахмед Ясин. Тем же способом месяц спустя был убит преемник Ясина — Абдель Азиз ар-Рантиси.

В феврале 2008 года в Дамаске в результате взрыва автомобиля погиб начальник спецслужб «Хезболлы» и один из ее основателей Имад Мугния. Официально Израиль отрицал причастность к взрыву.

В январе 2009 года в Газе при атаке ВВС Израиля погибли министр внутренних дел «Хамаса» Саид Сиам, начальник общей службы безопасности «Хамаса» Салах Абу Шрах и командир Бригад Изаддина аль-Кассама Мохаммед Ватфа.

В ноябре 2012 года в Газе в ходе операции ЦАХАЛа «Облачный столп» был убит командир военного крыла «Хамаса» Ахмед Джабари.

В декабре 2023 года в Дамаске при ударе ВВС Израиля был убит высокопоставленный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайед Рази Мусави, работавший военным советником в Сирии.

В апреле 2024 года в Дамаске при авиаударе ВВС Израиля по иранскому консульству был убит бывший командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Реза Захеди. По заявлению иранской стороны, он стоял за нападением «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года.

31 июля 2024 года в Тегеране ракетным ударом ВВС Израиля был убит глава политбюро «Хамаса» Исмаила Хании, который находился в Иране по случаю инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.