Конфликт между Израилем и Ираном. День четвертый
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Ночью и утром 16 июня Иран и Израиль продолжали боевые действия. Израиль нанес удары по ракетным объектам класса «земля-земля» в центральном Иране. Зафиксировано несколько попаданий ракет в Тель-Авиве, а также одно в прибрежной зоне. Сообщается о жертвах с обеих сторон. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».
10:12. Десять военных из сил противовоздушной обороны погибли при отражении атаки Израиля на северо-западе Ирана, сообщает иранское агентство YJC.
10:08. Военно-морские силы Израиля ночью сбили 8 иранских БПЛА — армия.
9:55. Средства ПВО Ирана уничтожили израильские цели над Натанзом, где расположен иранский ядерный объект — Mehr.
9:51. С начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализованы, заявил минздрав Ирана. По информации ведомства, 90% пострадавших — гражданские лица.
9:42. Тела еще трех погибших после иранского обстрела найдены в Хайфе, число жертв за ночь возросло до восьми — Ynet.
9:38. Парламент Ирана рассматривает вопрос об укреплении ВС на фоне конфликта с Израилем, сообщает Mehr.
9:33. Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы из Сочи и Минвод в Тель-Авив на 16 и 17 июня из-за закрытия воздушного пространства Израиля.
9:28. США поручили своим посольствам распространять информацию о непричастности к ударам Израиля. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.
9:25. Четыре взрыва прогремели после атаки Израиля в иранском Керманшахе на западе страны — агентство Fars.
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Последствия ударов Израиля по Ирану
9:05. Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе утром 16 июня, сообщает Tasnim.
8:53. Командование тыла Израиля проводит масштабные поисково-спасательные работы на территории страны — ЦАХАЛ.
8:51. Операция Израиля против иранской ядерной программы находится на начальной стадии, еврейское государство будет продолжать наносить удары по командным пунктам в Иране — постпред Израиля при Евросоюзе Хаим Регев.
8:50. Отделение посольства США в Тель-Авиве незначительно повреждено из-за удара Ирана, сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби.
8:50. Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают свои базы, это может означать, что они будут задействованы в конфликте Израиля и Ирана — журнал Military Watch.
8:48. Иран сбил над городом Дехлоран у границы с Ираком израильский беспилотник MQ-9 Reaper американского производства — иранское государственное ТВ.
8:46. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ракетной установки для ракеты класса «земля-воздух» и управлявших ею военных вблизи Тегерана.