Конфликт между Израилем и Ираном. День четвертый

Ночью и утром 16 июня Иран и Израиль продолжали боевые действия. Израиль нанес удары по ракетным объектам класса «земля-земля» в центральном Иране. Зафиксировано несколько попаданий ракет в Тель-Авиве, а также одно в прибрежной зоне. Сообщается о жертвах с обеих сторон. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:12. Десять военных из сил противовоздушной обороны погибли при отражении атаки Израиля на северо-западе Ирана, сообщает иранское агентство YJC.

10:08. Военно-морские силы Израиля ночью сбили 8 иранских БПЛА — армия.

9:55. Средства ПВО Ирана уничтожили израильские цели над Натанзом, где расположен иранский ядерный объект — Mehr.

9:51. С начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализованы, заявил минздрав Ирана. По информации ведомства, 90% пострадавших — гражданские лица.

9:42. Тела еще трех погибших после иранского обстрела найдены в Хайфе, число жертв за ночь возросло до восьми — Ynet.

9:38. Парламент Ирана рассматривает вопрос об укреплении ВС на фоне конфликта с Израилем, сообщает Mehr.

9:33. Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы из Сочи и Минвод в Тель-Авив на 16 и 17 июня из-за закрытия воздушного пространства Израиля.

9:28. США поручили своим посольствам распространять информацию о непричастности к ударам Израиля. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

9:25. Четыре взрыва прогремели после атаки Израиля в иранском Керманшахе на западе страны — агентство Fars.

Фотогалерея Последствия ударов Израиля по Ирану Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 19 Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Смотреть

9:05. Иран применил гиперзвуковые ракеты в ходе удара по Тель-Авиву и Хайфе утром 16 июня, сообщает Tasnim.

8:53. Командование тыла Израиля проводит масштабные поисково-спасательные работы на территории страны — ЦАХАЛ.

8:51. Операция Израиля против иранской ядерной программы находится на начальной стадии, еврейское государство будет продолжать наносить удары по командным пунктам в Иране — постпред Израиля при Евросоюзе Хаим Регев.

8:50. Отделение посольства США в Тель-Авиве незначительно повреждено из-за удара Ирана, сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби.

8:50. Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают свои базы, это может означать, что они будут задействованы в конфликте Израиля и Ирана — журнал Military Watch.

8:48. Иран сбил над городом Дехлоран у границы с Ираком израильский беспилотник MQ-9 Reaper американского производства — иранское государственное ТВ.

8:46. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении ракетной установки для ракеты класса «земля-воздух» и управлявших ею военных вблизи Тегерана.