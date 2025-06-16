Дмитрий Ионин стал министром инвестиций и развития Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Дмитрия Ионина своим заместителем – министром инвестиций и развития Свердловской области, сообщил областной департамент информационной политики. Он приступит к исполнению обязанностей 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дмитрий Ионин родился 25 января 1985 года в Свердловске, после обучения по специальности «регионоведение» на факультете международных отношений выпустился из Уральского государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ), также окончил аспирантуру Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Был депутатом заксобрания Свердловской области в 2011-2017 годах, после этого представлял регион в Госдуме. В 2021 году был назначен на пост заместителя губернатора Свердловской области.

Ранее господин Паслер освободил от должности министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова. Он ушел в отставку спустя девять дней после заявления врио губернатора, в котором тот подчеркнул, что не видит «работу министерства инвестиций от слова совсем». По его словам, в результате деятельности ведомства 90% его проектов были «не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы».

Напомним, в начале месяца Денис Паслер назначил главой департамента молодежной политики Свердловской области Дениса Протасова, а департамент информполитики региона возглавила Инна Аверкова. В мае был подписан указ о назначении Василия Фадеева заместителем министра энергетики и ЖКХ области.

Ирина Пичурина