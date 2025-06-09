Денис Протасов возглавил департамент молодежной политики Свердловской области

Восстановленный в ноябре 2024 года департамент молодежной политики Свердловской области возглавил и.о. директора Денис Протасов, который занимал соответствующий пост с февраля. Указ о назначении господина Протасова подписал врио губернатора Денис Паслер, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Протасов

Фото: Предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области Денис Протасов

Фото: Предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Денис Протасов окончил Уральский государственный экономический университет, прошел путь от специалиста организационного управления свердловского правительства до руководителя отдела по взаимодействию с общественными организациями в департаменте внутренней политики региона, более двух лет работал заместителем министра образования и молодежной политики области.

В департаменте информполитики отметили, что Денис Протасов приступит к исполнению обязанностей с 11 июня.

Департамент молодежной политики региона ликвидировали в 2018 году. Это произошло после того, как возглавлявшая его Ольга Глацких на вопрос о финансировании молодежных проектов ответила, что «государство не просило вас рожать». В 2023 году президент Владимир Путин рекомендовал российским регионам создать в системе исполнительной власти отдельный орган, ответственный за реализацию молодежной политики. В ноябре 2024 года департамент молодежной политики Свердловской области, который функционировал в составе министерства образования и молодежной политики региона, был восстановлен и выделен в отдельный орган власти.

В феврале на тот момент губернатор Евгений Куйвашев утвердил структуру департамента молодежной политики. В частности, ведомство включает отделы молодежных, патриотических проектов и отдел организационно-правовой, финансово-экономической и государственной службы. Всего в структуре будут работать 17 человек. Департамент будет оказывать поддержку организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания, содействовать в модернизации действующей сети учреждений молодежной политики и органам МСУ муниципальных образований в организации молодежных бирж труда.

Василий Алексеев