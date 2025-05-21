Денис Паслер назначил замминистра ЖКХ Свердловской области Василия Фадеева

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Василия Фадеева заместителем министра энергетики и ЖКХ региона, сообщили «Ъ-Уарл» в департаменте информационной политики области. Господин Фадеев сменил на посту Андрея Кислицина, который отвечал за реализацию госпрограммы развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности региона, курировал региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». В мае 2024 года он был задержан, его обвиняют в получении взятки в размере 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Фадеев

Фото: Пресс-служба строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild Василий Фадеев

Фото: Пресс-служба строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild

Василий Фадеев с 2019 года работал директором Института развития ЖКХ и энергосбережения. Принимал участие в разработке реализации госпрограммы региона «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы». Господин Фадеев является мужем вице-мэра Екатеринбурга Марины Фадеевой.

Кадровые изменения в руководстве министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области начались в 2024 году. Тогда по обвинению во взяточничестве был задержан заместитель министра Андрей Кислицын, обыски прошли у первого заместитель главы ведомства Игоря Чикризова. Позже чиновники покинули занимаемые должности. Андрею Кислицыну предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), в отношении Игоря Чикризова возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). В конце январе 2025 года был арестован экс-министр Николай Смирнов, он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

С 14 января должность и.о. министра энергетики и ЖКХ региона занимает Алексей Рубцов, пост первого заместителя главы ведомства с 17 февраля — Александр Соболев.

Василий Алексеев