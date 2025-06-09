Департамент информполитики Свердловской области возглавила Инна Аверкова

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил директором департамента информационной политики региона Инну Аверкову, сообщили в департаменте. Она вступила в должность 9 июня. Ранее этот пост занимала Юлия Хусаинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инна Аверкова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Инна Аверкова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Инна Аверкова окончила Магнитогорский государственный технический университет и начала карьеру в пресс-центре, став пресс-секретарем главы Новотроицка (Оренбургская область). Более пяти лет она работала на руководящих позициях в коммерческом секторе, курируя направление связей с общественностью.

В 2012 году Инна Аверкова возглавила отдел пресс-службы управления информполитики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Позже она участвовала в работе Центра управления регионом. С 2021 года занимала должность заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области.

Ранее Юлия Хусаинова сообщила «Ъ-Урал», что по собственному желанию написала заявление об уходе с должности директора департамента информационной политики Свердловской области. Она была назначена на этот пост в 2020 году. «Мои принципы не позволяют мне в данный момент остаться на работе, я лучше отдохну»,— пояснила госпожа Хусаинова.

Ирина Пичурина