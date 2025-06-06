Паслер отправил в отставку министра инвестиций после критики работы ведомства

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер освободил от должности министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, сообщили в департаменте информационной политики области. Глава ведомства ушел в отставку спустя девять дней после заявления господина Паслера, в котором тот подчеркнул, что не видит «работу министерства инвестиций от слова совсем». В тот же день господин Третьяков написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Третьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Третьяков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер отмечал, что в результате деятельности ведомства 90% их проектов были «не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы». «Предприятия, которые в области работают — работают, но это совсем не наша заслуга»,— подчеркнул врио губернатора в ходе заседания областного правительства 28 мая. В тот же день господин Паслер поручил Вадиму Третьякову «взять ситуацию под личный контроль» и настроить работу мининвеста на привлечение внешних компаний в регион.

Вадим Третьяков возглавлял министерство инвестиций и развития Свердловской области с марта 2023 года. До начала работы в свердловском правительстве он развивал внешнеэкономические связи на предприятиях Казахстана и занимал руководящие посты в различных коммерческих организациях в Москве. Работал в ОАО «Особые экономические зоны», в Министерстве РФ по делам Крыма и в Министерстве экономического развития РФ. Перед назначением министром господин Третьяков был советником губернатора Свердловской области и гендиректора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, принадлежит свердловскому правительству).

Василий Алексеев