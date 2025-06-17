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Коммерсантъ FM
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Конфликт между Израилем и Ираном. День пятый

Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция

Пятый день продолжается противостояние между Израилем и Ираном. В ночь на 17 июня израильские ВВС перехватили несколько беспилотников на юге Голанских высот. Утром иранские ПВО уничтожили израильские дроны над ядерным объектом в Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил, что «Ирану следовало подписать ядерную сделку». Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:14. Армия Израиля сообщила о ликвидации нового начальника Генштаба иранских ВС Али Шадмани.

Убитые в результате ударов иранские военные и ученые

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8:52. ЦАХАЛ также сообщает о работе сирен воздушной тревоги в нескольких районах Израиля из-за ракет, выпущенных Ираном.

8:47. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, слышны взрывы, передает корреспондент «РИА Новости».

8:45. Два взрыва прогремели в Тебризе на северо-западе Ирана, сообщает агентство Nour News.

8:43. Армия Израиля заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват.

8:24. Axios: США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб.

8:23. Число сотрудников иранской гостелерадиокомпании, погибших после удара Израиля, возросло до трех, сообщает агентство Fars

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

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Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

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Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Смотреть

8:22. Армия Израиля сообщила, что ночью ВВС нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране.

8:22. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток.

8:20. Представители Ирана заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил нападения, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

8:20. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следовало подписать сделку по ядерной программе и призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Конфликт между Израилем и Ираном. День четвертый

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