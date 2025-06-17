Конфликт между Израилем и Ираном. День пятый

Пятый день продолжается противостояние между Израилем и Ираном. В ночь на 17 июня израильские ВВС перехватили несколько беспилотников на юге Голанских высот. Утром иранские ПВО уничтожили израильские дроны над ядерным объектом в Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил, что «Ирану следовало подписать ядерную сделку». Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:14. Армия Израиля сообщила о ликвидации нового начальника Генштаба иранских ВС Али Шадмани.

8:52. ЦАХАЛ также сообщает о работе сирен воздушной тревоги в нескольких районах Израиля из-за ракет, выпущенных Ираном.

8:47. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, слышны взрывы, передает корреспондент «РИА Новости».

8:45. Два взрыва прогремели в Тебризе на северо-западе Ирана, сообщает агентство Nour News.

8:43. Армия Израиля заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват.

8:24. Axios: США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб.

8:23. Число сотрудников иранской гостелерадиокомпании, погибших после удара Израиля, возросло до трех, сообщает агентство Fars

Фотогалерея Последствия ударов Израиля по Ирану Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 19 Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Смотреть

8:22. Армия Израиля сообщила, что ночью ВВС нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране.

8:22. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток.

8:20. Представители Ирана заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил нападения, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

8:20. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следовало подписать сделку по ядерной программе и призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.