Конфликт между Израилем и Ираном. День пятый
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Пятый день продолжается противостояние между Израилем и Ираном. В ночь на 17 июня израильские ВВС перехватили несколько беспилотников на юге Голанских высот. Утром иранские ПВО уничтожили израильские дроны над ядерным объектом в Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил, что «Ирану следовало подписать ядерную сделку». Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».
9:14. Армия Израиля сообщила о ликвидации нового начальника Генштаба иранских ВС Али Шадмани.
8:52. ЦАХАЛ также сообщает о работе сирен воздушной тревоги в нескольких районах Израиля из-за ракет, выпущенных Ираном.
8:47. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, слышны взрывы, передает корреспондент «РИА Новости».
8:45. Два взрыва прогремели в Тебризе на северо-западе Ирана, сообщает агентство Nour News.
8:43. Армия Израиля заявила о запуске ракет из Ирана, ведется их перехват.
8:24. Axios: США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб.
8:23. Число сотрудников иранской гостелерадиокомпании, погибших после удара Израиля, возросло до трех, сообщает агентство Fars
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Последствия ударов Израиля по Ирану
8:22. Армия Израиля сообщила, что ночью ВВС нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране.
8:22. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток.
8:20. Представители Ирана заявили посредникам, что готовы возобновить переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил нападения, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
8:20. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следовало подписать сделку по ядерной программе и призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.