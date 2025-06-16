Израиль сообщил о 287 пострадавших после ночных ударов Ирана

В больницы Израиля в ночь на 16 июня поступило 287 пациентов после новых ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава.

По данным ведомства, один человек поступил в тяжелом состоянии, 13 — в состоянии средней тяжести. 240 человек получили легкие травмы. 11 человек обратились за помощью из-за состояния шока, еще 25 пока проходят обследование, поэтому информации об их состоянии нет.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. В ответ Исламская Республика нанесла удары по израильской территории сотнями ракет и дронов. Взаимные атаки продолжаются четвертый день подряд. Посольство РФ рекомендовало согражданам покинуть Израиль.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».