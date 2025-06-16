МАГАТЭ продолжит инспекции в Иране, когда позволит ситуация

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства продолжат проверку выполнения ядерных гарантий Ирана, когда позволит ситуация. Он подчеркнул, что представители организации не планируют покидать страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner / Reuters Фото: Lisa Leutner / Reuters

«МАГАТЭ остается в Иране и сохранит свое присутствие в стране. Инспекции по гарантиям в Иране будут продолжены, как только позволят условия безопасности, как того требуют обязательства Ирана по гарантиям в рамках ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия.— ''Ъ'')»,— сказал Рафаэль Гросси по итогу заседания Совета управляющих МАГАТЭ (цитата по Reuters).

Внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ состоялась 16 июня по запросу России и была посвящена операции Израиля против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана. Рафаэль Гросси подчеркнул, что подобная эскалация тормозит процесс урегулирования иранского ядерного вопроса дипломатическим путем.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия Иран разрешил МАГАТЭ проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов только в мирных целях. После начавшейся 13 июня атаки Израиля на Исламскую Республику Рафаэль Гроссии сообщил, что надземная часть завода в Натанзе, где Иран производил обогащенный до 60% уран, была уничтожена. Выброса радиации за пределы объекта нет, но зафиксировано загрязнение внутри, отмечало МАГАТЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Лусине Баласян