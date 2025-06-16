ISNA: советник иранского верховного лидера Шамхани жив и проходит лечение

Али Шамхани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, не погиб при ударах Израиля. Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на сотрудника больницы.

По данным ISNA, господин Шамхани получил серьезные травмы и проходит лечение, однако процесс «мало продвинулся» за последние несколько дней. Ранее советник иранского верховного лидера считался убитым. Он входил в состав делегации, которая вела переговоры по иранской ядерной программе с США.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», нанеся удары по иранским ядерным объектам. Иран ответил запуском ракет, после чего ВВС Израиля продолжили атаковать цели на иранской территории. Стороны обмениваются ракетными ударами четвертый день подряд.

Подробности — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».