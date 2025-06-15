Израиль и Иран снова обмениваются ударами ракет. Третий день конфликта

Днем 15 июня после ночной атаки Иран и Израиль возобновили боевые действия. В Тегеране впервые слышны звуки работающей днем системы ПВО, а в Израиле жителей просят проследовать в укрытия из-за новых ударов Ирана по израильским городам. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

17:22. ABC: Трамп заявил, что США могли бы вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном, но пока не вовлечены в него.

17:19. ABC: Трамп сказал, что будет открыт для идеи посредничества Путина в конфликте Ирана и Израиля.

17:18. Глава МИД Турции Фидан высоко оценил готовность России выступить посредником между Израилем и Ираном, сказали в МИД РФ.

17:14. Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

17:07. Израильская El Al отменила до 23 июня авиарейсы более чем в 20 городов, включая Москву.

17:07. По меньшей мере 14 ученых-атомщиков погибли при атаках ЦАХАЛа. Об этом пишут СМИ Израиля со ссылкой на Reuters.

17:06. Саудовская Аравия и страны Персидского залива пытаются вернуть Иран за стол переговоров. Об этом пишет иракский портал Shafaq News.

17:00. Армия Израиля утверждает, что перехватила «большинство ракет», выпущенных Ираном в последней атаке.

16:59. Власти Израиля продлили режим особого положения в тылу до 30 июня. Об этом сообщил 12-й израильский канал.

16:58. Армия Израиля разрешила жителям покинуть защищенные убежища после иранской атаки. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа.

16:56. Трамп написал в Truth Social, что сейчас идет много встреч и переговоров по поводу заключения мира между Ираном и Израилем.

16:55. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ядерный спор с Ираном можно решить только путем переговоров. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с султаном Омана.

16:53. Израиль за три дня атаковал более 720 военных объектов в Иране, сообщила армия страны.

16:52. Трамп в соцсети Truth Social призвал сделать Ближний Восток снова великим.

16:50. Трамп уверен, что скоро между Израилем и Ираном наступит мир.

16:48. Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение.

16:48. Государственное телевидение Ирана сообщило, что Иран запустил новую волну ракет по Израилю в качестве «удара возмездия».

16:47. Иран попросил Кипр передать Израилю «некоторые сообщения», заявил кипрский президент Никос Христодулидис. Иран отрицает, что просил передать сообщения через третью страну.

16:39. Иран нанес ответный удар по Израилю ракетами старого поколения, а новейшие ракеты еще не использовал, сказал глава политико-идеологического управления ВС Ирана Али Саиди.

16:38. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о готовности Ирака помочь Ирану справиться с последствиями израильских ударов, сообщила пресс-служба премьера.

16:38. Мониторинг радиационной обстановки в Дагестане в точках, максимально приближенных к границам Ирана, не выявил превышений естественного гамма-фона, сообщили «РИА Новости» в Роспотребнадзоре.

16:37. 9-й канал израиля отмечает, что это первая дневная атака Ирана с начала эскалации.

16:37. При иранской атаке на Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон не зафиксировано ни одного падения ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщает израильский 9-й канал.

16:36. Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию для обращений граждан: +972-53-600-38-47. Там также напомнили номер телефона для экстренных случаев: +972-54-962-23-41.

16:35. Израильский беспилотник атаковал здание полиции в Тегеране, сообщает агентство Fars.

16:35. Проиранская шиитская группировка «Катаиб Хезболлах», действующая на территории Ирака, пригрозила США атаками на их военные базы в регионе, если США вмешаются в конфликт Ирана и Израиля. Об этом сообщает иракский портал Shafaq News со ссылкой на представителя группировки.

16:32. Посольство РФ в Тегеране работает над эвакуацией россиян из Ирана по суше, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.

16:27. По всей территории Израиля наносятся ракетные удары, сообщает иранское Nour News.

16:27. Армия Израиля подтвердила новую ракетную атаку со стороны Ирана и попросила жителей спуститься в укрытия.

16:26. Иранские ракеты ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону, утверждает гостелерадиокомпания IRIB.

16:26. Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля, сообщает иранское государственное телевидение.

16:26. 50 истребителей ночью атаковали объекты иранского ядерного проекта в Тегеране, сообщила армия Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Baz Ratner / AP Фото: Baz Ratner / AP

16:25. По меньшей мере семь командиров ВКС КСИР погибли 13 июня после ударов Израиля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которое приводит Tasnim.

16:25. Россиян среди пострадавших при ударах Израиля по Ирану нет, уточнили в посольстве РФ в Израиле.

16:24. Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре высказались за немедленное прекращение боевых действий между Израилем и Ираном. Об этом заявили в МИД РФ.

16:23. Израиль заявил о запуске 60 ракет и беспилотников из Ирана и Йемена в ночь на 15 июня. Удары были направлены в сторону израильских городов и поселков.

16:22. Израиль зафиксировал запуск иранских ракет в сторону своей территории. Средства ПВО начали их перехват, заявили в ЦАХАЛе.

16:22. Ирак подаст официальную жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу нарушения его воздушного пространства со стороны Израиля, передает Al Mayadeen.

16:21. Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил Ирак лучше защищать свое воздушное пространство, чтобы Израиль не использовал его для ударов по Ирану.

16:21. В Тегеране впервые днем работают системы ПВО, передает ТАСС.

16:20. Израиль ударил по магазину бытовой техники в иранском городе Исфахан, сообщает агентство Irna. Ранее ЦАХАЛ утверждал, что Иран вел на объекте в Исфахане работу по созданию ядерного оружия.