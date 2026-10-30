Акции Intel упали на 27% из-за плохих прогнозов по рынку чипов для ПК

Intel ожидает, что по итогам 2026 года ее выручка составит от $15 млрд до $16 млрд, тогда как аналитики прогнозировали более $17 млрд. Компания объяснила пересмотр прогноза слабым рынком персональных компьютеров, чипы для которых она производит. По прогнозу Intel, рынок продолжит испытывать трудности из-за роста цен на комплектующие и снижения спроса на ПК до 2028 года. Кроме того, компания вложила значительные средства в расширение производства, что также влияло на ее квартальные показатели.