Акции Intel упали на 27% из-за плохих прогнозов по рынку чипов для ПК
Акции американской корпорации Intel подешевели на внебиржевых торгах на 26,8%. Падение произошло после того, как компания опубликовала финансовую отчетность за третий квартал.
Выручка Intel выросла на 21%, до $16,5 млрд, а чистая прибыль упала на 18%, составив $3,3 млрд. Как отмечают The Wall Street Journal и CNBC, инвесторов больше всего обеспокоили прогнозы Intel на будущее, прежде всего связанные с чипами.
Intel ожидает, что по итогам 2026 года ее выручка составит от $15 млрд до $16 млрд, тогда как аналитики прогнозировали более $17 млрд. Компания объяснила пересмотр прогноза слабым рынком персональных компьютеров, чипы для которых она производит. По прогнозу Intel, рынок продолжит испытывать трудности из-за роста цен на комплектующие и снижения спроса на ПК до 2028 года. Кроме того, компания вложила значительные средства в расширение производства, что также влияло на ее квартальные показатели.