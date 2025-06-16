Взрывная волна выбила стекла в квартирах сотрудников посольства России в Израиле

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал о ситуации в дипмиссии после ударов Ирана. По его словам, взрывная волна выбила стекла в квартирах нескольких сотрудников посольства.

«Попаданий прямых, к счастью, не было, но такие неприятные вещи случились»,— рассказал господин Викторов в эфире телеканала «Россия 24». Он также рекомендовал российским гражданам покинуть Израиль до нормализации обстановки. В случае необходимости сотрудники диппредставительства рассматривают вариант эвакуации, добавил посол.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», нанеся удары по иранским ядерным объектам. Иран ответил запуском ракет, после чего ВВС Израиля продолжили атаковать цели на иранской территории. Стороны обмениваются ракетными ударами четвертый день подряд.

Подробности — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».