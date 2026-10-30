Ушаков: в Кремле заметили слова Зеленского о готовности обсуждать территории
В администрации президента России обратили внимание на ремарки президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«В Кремле слышали ремарки Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос»,— сказал господин Ушаков (цитата по «Известиям»). О готовности Киева обсуждать вопрос территорий Владимиру Путину сообщили премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб во время недавнего звонка, сообщил накануне глава МИД Украины Андрей Сибига.
За несколько дней до этого готовность обсуждать территориальные компромиссы подтверждал и сам господин Зеленский. В эфире Fox News он подтвердил, что Украина была бы готова подписать соглашение, при котором она потеряет 25% территорий. Владимир Путин назвал это высказывание неуместным и напомнил, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов.