Из-за чего глава ЕЦБ приняла решение об отставке?
Обзор зарубежной прессы
Досрочная отставка Кристин Лагард сыграет на руку Эмманюэлю Макрону и левым силам во Франции. Такую оценку смены руководства Европейского центрального банка дают СМИ. Глава ЕЦБ объявила, что покинет пост 7 февраля, почти на девять месяцев раньше срока. Свое решение она объяснила желанием свободно высказываться по политическим вопросам, поскольку должность требовала от нее нейтралитета. Она возглавляла ЕЦБ с ноября 2019-го. За семь лет ей пришлось бороться с последствиями пандемии COVID-19 и рекордной инфляцией в еврозоне. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Досрочная отставка позволит Лагард открыто участвовать в политической жизни Франции, предполагает итальянское агентство ANSA. Она может поддержать проевропейские силы на президентских выборах в апреле 2027 года и выступить против Марин Ле Пен. Сама Лагард не исключила общественной деятельности, хотя ранее отвергла возможность собственного выдвижения на пост лидера Пятой республики.
При этом действующий президент Франции Эмманюэль Макрон успеет поучаствовать в назначении нового главы ЕЦБ до выборов. Для Парижа это особенно важно, поскольку растущий госдолг страны уже вызывает опасения у инвесторов.
Как поясняет Le Monde, главу ЕЦБ назначают руководители стран еврозоны по согласованной процедуре. Франция участвует в этом процессе, но не принимает решение единолично. А в случае нового финансового кризиса именно главе Европейского центрального банка придется решать, вмешиваться ли в ситуацию для стабилизации рынка облигаций и какие инструменты использовать.
Отставка Лагард происходит в момент растущих рисков для экономики региона, отмечает Euronews. Доходность десятилетних гособлигаций Франции недавно превысила 5% впервые с 2002 года, что приводит к удорожанию государственных заимствований. Аналитики опасаются, что проблема распространится и на другие страны. ЕЦБ располагает инструментами для стабилизации долгового рынка, однако пока не планирует их применять.
Одновременно инфляция в Евросоюзе достигла 3,8% впервые за три года из-за роста цен на энергоносители. Поэтому новому руководителю Центробанка придется ее сдерживать, но и не допустить дальнейшего замедления экономики.
При этом резкого изменения политики регулятора после ухода Лагард собеседники Reuters не ждут. Главными претендентами на ее пост считаются бывшие руководители Центробанков в Нидерландах и Испании Клаас Кнот и Пабло Эрнандес де Кос. Оба пользуются доверием инвесторов и, как ожидается, обеспечат преемственность экономического курса. Однако из-за войны с Ираном и роста цен на топливо регулятору, вероятно, придется продолжить повышение ставок, что замедлит экономику Европы.