NYT: Иран не будет участвовать в переговорах с США по ядерной программе

Иранские власти по государственному телевидению объявили о прекращении переговоров с США по ядерной сделке. Об этом пишет газета New York Times (NYT). Стороны должны были встретиться в Омане 15 июня.

По данным NYT, шестой раунд переговоров Тегерана и Вашингтона не состоится «до дальнейшего уведомления». В комментарии Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что знал о готовящемся ударе Израиля по Ирану. При этом он выразил надежду, что иранская сторона вернется за стол переговоров.

Предыдущие пять раундов переговоров были посвящены сворачиванию ядерной программы Ирана. В частности, Вашингтон добивался, чтобы Тегеран перестал как-либо обогащать уран. В Иране назвали запрет на мирное развитие атома «красной линией». Из-за невозможности договориться была назначена новая встреча.

Отказ от переговоров стал одним из ответов Ирана на воздушную операцию Израиля, среди целей которой был ядерный объект в Натанзе. При ударе ЦАХАЛа, сообщает Nour News, погибли шесть иранских ученых-ядерщиков.

О развитии ситуации — в материале «Ъ».