Nour News: шесть иранских ученых погибли при ударах Израиля

Сегодня ночью Израиль нанес массированный удар по территории Ирана. Одной из целей ЦАХАЛа стал ядерный объект в Натанзе. В результате погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков, пишет агентство Nour News.

«Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси были убиты»,— уточнило агентство. Их имена внесут в список «научных мучеников» Ирана. Израильские удары будут считаться попыткой остановить научно-технический прогресс страны, говорится в сообщении Nour News.

Воздушная операция Израиля началась около 3:00 мск. Помимо иранских ученых жертвами удара стали командующий КСИР Хоссейн Салами и начальник генштаба Мохаммад Багери. Среди мирного населения, по данным ISNA, погиб 1 человек, еще 24 получили ранения.