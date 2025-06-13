Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп рассказал ведущему телеканала Fox News что знал о намерениях Израиля нанести удары по Ирану, еще до того, как это произошло. Он также выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из руководства уже не вернутся»,— сказал господин Трамп.

США ожидают ответных мер, а Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности. Дональд Трамп отметил, что Штаты готовы защитить себя и Израиль, если Иран примет ответные меры.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация львов». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Главное о начале операции Израиля «Нация львов» — в материале «Ъ».