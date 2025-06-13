Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп рассказал ведущему телеканала Fox News что знал о намерениях Израиля нанести удары по Ирану, еще до того, как это произошло. Он также выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Посмотрим. Несколько человек из руководства уже не вернутся»,— сказал господин Трамп.
США ожидают ответных мер, а Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности. Дональд Трамп отметил, что Штаты готовы защитить себя и Израиль, если Иран примет ответные меры.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация львов». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».
Главное о начале операции Израиля «Нация львов» — в материале «Ъ».