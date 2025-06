«Ситуация более серьезная, чем когда-либо в прошлом»

Власти США начали частичную эвакуацию своих дипломатов из Ирака, Бахрейна и Кувейта, а также разрешили членам семей американских военных, находящихся на Ближнем Востоке, в добровольном порядке покинуть регион накануне якобы готовящегося удара Израиля по Ирану. В Вашингтоне опасаются, что ответом Тегерана на израильские атаки станут удары по объектам США. Ударить по Ирану израильские власти, по сообщениям СМИ, планируют на фоне отсутствия прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антиамериканское граффити в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«По словам официальных лиц в США и Европе, Израиль готовится в ближайшее время нанести удар по Ирану,— сообщает газета The New York Times, не называя своих источников.— Этот шаг может еще больше накалить обстановку на Ближнем Востоке и сорвать или отсрочить усилия администрации (президента США Дональда.— “Ъ”) Трампа по заключению сделки, призванной отрезать Ирану путь к созданию ядерной бомбы».

Публично представители США и стран Европы эту информацию не подтверждают и не опровергают. Не комментируют эти сообщения и власти Израиля.

Однако известно, что в еще в среду, 11 июня, США начали вывозить часть дипломатов из своих посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте. Кроме того, Пентагон разрешил членам семей американских военных, размещенных на Ближнем Востоке, добровольно покинуть регион.

Власти Великобритании, в свою очередь, предупредили о возросшей угрозе коммерческому судоходству в регионе. Они призывают суда, следующие через Персидский залив, Оманский залив и Ормузский пролив, соблюдать повышенную осторожность.

По данным газеты The Washington Post, американские спецслужбы «все больше беспокоятся о том, что Израиль может решиться нанести удар по ядерным объектам Ирана без согласия Соединенных Штатов». «Такой шаг почти наверняка сорвет деликатные ядерные переговоры администрации Трампа и вызовет ответный удар Ирана по американским активам в регионе»,— прогнозирует издание.

Из информации, предоставленной западными официальными лицами СМИ, не ясно, насколько масштабной может быть якобы готовящаяся израильская атака. Однако известно, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно склонял американского президента к совместным действиям в отношении Ирана. В апреле газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что в ходе личной встречи с Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп проинформировал его, что не поддержит израильский план по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Израиль якобы собирался атаковать Иран в мае и рассчитывал на поддержку авиации США. Сейчас же, судя по сообщениям СМИ, Израиль готовится ударить по Ирану в одиночку. В среду, 11 июня, The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата сообщила, что, по оценке США, «ситуация более серьезная, чем когда-либо в прошлом».

Ситуация вокруг иранской ядерной программы начала обостряться с 2018 года, когда США — в период первого президентского срока Дональда Трампа — в одностороннем порядке вышли из иранской ядерной сделки (ее официальное название — Совместный всеобъемлющий план действий).

Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (РФ, США, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана международных и односторонних санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. Однако Дональд Трамп решил, что это соглашение невыгодно США, вышел из сделки и вновь ввел против Ирана односторонние санкции. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана, что, по оценкам некоторых западных экспертов, дает ему возможность в сжатые сроки создать ядерное оружие.

Вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, призвав его в течение двух месяцев заключить новую сделку по урегулированию иранской ядерной проблемы. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров с США, выразив готовность обсуждать эту тематику при помощи посредников. Такие переговоры в итоге начались (первая встреча прошла 12 апреля в Омане), однако и спустя несколько раундов стороны не смогли достичь существенного прогресса. США среди прочего настаивают на том, чтобы Иран полностью отказался от обогащения урана. По задумке Вашингтона, получать обогащенный уран для своей мирной ядерной программы иранцы могли бы у других стран. Иран на это пойти не готов. В Тегеране напоминают, что, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), членом которого является страна, у государств есть право на обогащение урана в мирных целях.

Биньямин Нетаньяху же недавно заявил, что единственной «хорошей сделкой» будет та, при которой будет демонтирована «вся инфраструктура» ядерных объектов Ирана, включая объекты в Натанзе, Фордо и других местах.

Сам Израиль обладает ядерным оружием, хотя власти страны это официально и не признают (но и не отвергают). Участником ДНЯО Израиль не является и не позволяет специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осматривать объекты, относящиеся к ядерной инфраструктуре.

На воскресенье, 15 июня, намечен очередной раунд американо-иранских переговоров. Они должны вновь пройти в Омане. Однако, как сказал в среду, 11 июня, Дональд Трамп изданию The New York Post, сейчас он «менее уверен (в выходе на договоренности.— “Ъ”), чем пару месяцев назад». «С ними (иранцами.— “Ъ”) что-то случилось, но я гораздо меньше уверен в том, что сделка будет заключена»,— заявил он. Иранские власти, по его словам, заняли «неприемлемую позицию».

Члены правительства и военное руководство Ирана, по сообщениям СМИ, провели встречу для обсуждения вариантов нанесения удара по Израилю в случае израильской атаки. Иранский источник заявил The New York Times, что Тегеран уже разработал план ответной атаки. По его словам, он включает немедленный контрудар с применением «сотен баллистических ракет» (https://www.kommersant.ru/doc/7797275?from=top_main_4).

В четверг командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами заявил, что иранские вооруженные силы «готовы к любому сценарию» (цитата по SNN). «Враг угрожает нам военным сражением. Мы готовы к любому сценарию развития событий и имеем военную стратегию»,— отметил он.

При этом власти Ирана говорят и о готовности атаковать американские объекты в регионе в качестве ответа на возможный удар со стороны Израиля.

В Тегеране убеждены, что Израиль и США проводят согласованную политику, что бы ни говорили СМИ разные источники. 11 июня министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде предупредил, что в случае обострения конфликта «Америке придется покинуть регион». «Все ее военные базы находятся в пределах нашей досягаемости, и мы не задумываясь нанесем по ним удары в принимающих странах»,— заявил он.

В Пентагоне между тем на днях также заявили о том, что Дональду Трампу и министру обороны Питу Хегсету представлен «широкий спектр вариантов» возможного удара по Ирану.

В среду, 11 июня, «евротройка» (Великобритания, Франция, ФРГ) и США представили в Совете управляющих МАГАТЭ очень жесткий проект резолюции по иранской ядерной программе. Официальный представитель РФ при международных организациях в Вене (где находится штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов назвал его «очень плохим и несправедливым», предупредив, что, если эта резолюция будет принята, «она еще больше ухудшит текущее положение дел».

Он также раскритиковал последний доклад секретариата МАГАТЭ по Ирану, отметив среди прочего, что в документе не приведены конкретные данные по объемам проверочной деятельности в стране. «За последний год количество аккредитованных (в Иране.— “Ъ”) инспекторов (агентства.— “Ъ”) составило 125; число проведенных инспекций — 493; осуществлено 144 проверки информации о конструкции; 1260 человеко-дней проведено “в поле”. Инспекторы продолжают успешно выполнять свою работу в Иране, который остается самым проверяемым государством—членом МАГАТЭ»,— подчеркнул Михаил Ульянов.

В четверг, 12 июня, антииранская резолюция была принята Советом управляющих МАГАТЭ 19 голосами за. 3 страны (Буркина-Фасо, Китай и Россия) проголосовали против», 11 государств воздержались. Таким образом, резолюция, по словам Михаила Ульянова, «не получила широкой и убедительной поддержки».

Ранее в МИД России назвали неприемлемыми звучащие извне угрозы осуществить бомбардировки ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, такие удары «неизбежно приведут к масштабным и необратимым радиологическим последствиям для всего Ближневосточного региона, да и мира в целом». Москва выступает за дипломатическое решение конфликта между Ираном и западными странами и готова оказать в этом посреднические услуги.

Эту тематику президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсуждали во время своего телефонного разговора 4 июня. По словам Дональда Трампа, Владимир Путин допустил свое участие в переговорах с Тегераном по поводу ядерной сделки.

Елена Черненко