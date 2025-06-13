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Израиль нанес удар по Ирану. Главное
В 3:00 мск ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана. В результате атаки несколько жилых домов в Тегеране, предварительно, получили серьезные повреждения. Что известно об ударе и его последствиях — в подборке «Ъ».
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
- Государственные СМИ Ирана сообщили о взрывах в Тегеране.
- Удары были нанесены по объектам в городах Натанз, Хорремабад и Хамадан, сообщил телеканал Al Masirah.
- В результате атаки погиб командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, сообщило Tasnim. Также агентство заявило смерти ученых-ядерщиков Мохаммада Мехди Техранчи и Ферейдуна Аббаси.
- Иран приостановил все полеты в тегеранском аэропорту имени Хомейни.
- В Израиле введен режим чрезвычайного положения.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану и вероятности скорой ответной атаки иранской стороны.
- Израиль объявил о начале военной операции в Иране под названием «Нация львов» («Ам кеЛави»).
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против Ирана продлится «столько, сколько потребуется».
- Официальный представитель Армии Израиля (ЦАХАЛ) объявил, что первый этап нанесения ударов по военным целям в Иране завершен. По его словам, в его рамках были нанесены «удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в различных районах Ирана».
- Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по Ирану, сообщил CNN.
- Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Израиль предпринял односторонние действия против Ирана, и заявил, что Иран не должен атаковать интересы и персонал США.
Как США готовились к удару Израиля по Ирану — в материале «Ъ».