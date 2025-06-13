Израиль нанес удар по Ирану. Главное

В 3:00 мск ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана. В результате атаки несколько жилых домов в Тегеране, предварительно, получили серьезные повреждения. Что известно об ударе и его последствиях — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Государственные СМИ Ирана сообщили о взрывах в Тегеране.

Удары были нанесены по объектам в городах Натанз, Хорремабад и Хамадан, сообщил телеканал Al Masirah.

В результате атаки погиб командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, сообщило Tasnim. Также агентство заявило смерти ученых-ядерщиков Мохаммада Мехди Техранчи и Ферейдуна Аббаси.

Иран приостановил все полеты в тегеранском аэропорту имени Хомейни.

В Израиле введен режим чрезвычайного положения.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении превентивного удара по Ирану и вероятности скорой ответной атаки иранской стороны.

Израиль объявил о начале военной операции в Иране под названием «Нация львов» («Ам кеЛави»).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против Ирана продлится «столько, сколько потребуется».

Официальный представитель Армии Израиля (ЦАХАЛ) объявил, что первый этап нанесения ударов по военным целям в Иране завершен. По его словам, в его рамках были нанесены «удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в различных районах Ирана».

Президент США Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по Ирану, сообщил CNN.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Израиль предпринял односторонние действия против Ирана, и заявил, что Иран не должен атаковать интересы и персонал США.

Как США готовились к удару Израиля по Ирану — в материале «Ъ».