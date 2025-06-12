Что известно о крушении самолета в Индии

На западе Индии разбился самолет Boeing 787-8 Dreamliner c 230 пассажирами и 12 членами экипажа. Лайнер рейса Ахмадабад — Лондон упал на медицинский колледж вскоре после взлета. Начальник городской полиции заявил, что выживших скорее всего нет. По данным посольства, граждан РФ на борту не было. Что известно к этому часу — в подборке Ъ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожарные на месте крушения Boeing 787-8 Dreamliner в Индии

Фото: Amit Dave / Reuters Пожарные на месте крушения Boeing 787-8 Dreamliner в Индии

Фото: Amit Dave / Reuters