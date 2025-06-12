На месте крушения Boeing в Индии найден выживший пассажир

В индийском Ахмадабаде на месте падения самолета Boeing авиакомпании Air India найдены выжившие. По предварительным данным полиции, в больницу доставлен один пострадавший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Hindustan News пишет, что речь идет о 40-летнем гражданине Великобритании индийского происхождения, который возвращался в Лондон после поездки к родственникам. Мужчина заявил журналистам, что «спустя 30 секунд после взлета раздался громкий звук, а потом самолет упал» По его словам, «все произошло очень быстро».

Самолет рейса AI171 до лондонского аэропорта Гатвик вскоре после взлета упал на здание общежития медицинского колледжа. По предварительным данным, в здании могли пострадать десятки человек. На борту самолета находились 169 граждан Индии и 53 гражданина Великобритании, а также 7 граждан Канады и один — Португалии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Что известно о крушении самолета в Индии»