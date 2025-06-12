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Коммерсантъ FM
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Не менее 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии

В результате крушения самолета авиакомпании Air India в Ахмадабаде на западе Индии погибли не менее 290 человек. Такие данные приводит местная полиция, передает Reuters.

Фото: Amit Dave / Reuters

Фото: Amit Dave / Reuters

Ранее городские власти сообщали, что в авиакатастрофе не выжил никто из 242 пассажиров и членов экипажа Boeing, выполнявшего рейс до Лондона и упавшего вскоре после взлета. Позднее появились данные об одном выжившем. Гражданин Великобритании заявил, что слышал громкий звук, после чего самолет начал быстро терять высоту.

Что известно о крушении самолета в Индии

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Лайнер упал на здание медицинского колледжа, на месте начался пожар. В больницы были доставлены от 50 до 60 студентов учебного заведения. Вскоре начали поступать данные о смерти пострадавших на земле.

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