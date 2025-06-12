Не менее 290 человек погибли при крушении Boeing в Индии

В результате крушения самолета авиакомпании Air India в Ахмадабаде на западе Индии погибли не менее 290 человек. Такие данные приводит местная полиция, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Ранее городские власти сообщали, что в авиакатастрофе не выжил никто из 242 пассажиров и членов экипажа Boeing, выполнявшего рейс до Лондона и упавшего вскоре после взлета. Позднее появились данные об одном выжившем. Гражданин Великобритании заявил, что слышал громкий звук, после чего самолет начал быстро терять высоту.

Лайнер упал на здание медицинского колледжа, на месте начался пожар. В больницы были доставлены от 50 до 60 студентов учебного заведения. Вскоре начали поступать данные о смерти пострадавших на земле.