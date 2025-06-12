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Коммерсантъ FM
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5 студентов погибли при падении Boeing на колледж в Индии, около 60 пострадали

В индийском Ахмадабаде несколько десятков студентов медицинского колледжа были госпитализированы после падения Boeing 787 Dreamliner на здание учебного заведения. Как сообщил News18 вице-президент Индийской медицинской ассоциации доктор Дхавал Гамети, в больницы были доставлены порядка 50–60 пострадавших медиков.

Фото: Amit Dave / Reuters

Фото: Amit Dave / Reuters

Позднее ассоциация сообщила о смерти троих студентов. По данным AP, погибли 5 учащихся. Также на месте крушения найдено тело супруги одного из врачей.

По данным местных властей, погибли практически все пассажиры самолета и экипаж. В настоящий момент известно лишь об одном выжившем пассажире.

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Самолет Ахмадабад—Лондон разбился сегодня вскоре после взлета недалеко от аэропорта на западе Индии и упал на здание колледжа. На борту Boeing 787 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. На борту находились преимущественно граждане Индии и Великобритании. Россиян среди пассажиров не было, сообщило посольство РФ.

Екатерина Отрашкевич

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