Песков о «завалах» в отношениях с США, услугах для Ирана и потолке цен на нефть
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о том, как Россия налаживает отношения с США, как Россия готова помочь Ирану наладить отношения с США и как Россия относится к предложению Еврокомиссии снизить потолок цен на нефть до $45. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О диалоге с США
- «Завалов» в отношениях России и США много, вряд ли можно надеяться на быстрые результаты.
- Россия и США начали поэтапную работу по выстраиванию диалога.
- Консультации по устранению «раздражителей» в отношениях России и США пройдут по линии дипведомств.
О передаче тел погибших Украине
- Контакты России с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются.
- Россия ожидает, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле.
О возможном снижении потолка цен на российскую нефть
- Снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $45 за баррель не поспособствует стабилизации мировых энергорынков.
- Россия уже получила определенный очень полезный опыт, чтобы минимизировать последствия от подобных решений.
О помощи Ирану
- Россия находится в постоянном контакте с Ираном.
- Россия готова оказать посреднические услуги Ирану и США в достижении соглашения по ядерной программе.
- Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана.