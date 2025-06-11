Песков о «завалах» в отношениях с США, услугах для Ирана и потолке цен на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о том, как Россия налаживает отношения с США, как Россия готова помочь Ирану наладить отношения с США и как Россия относится к предложению Еврокомиссии снизить потолок цен на нефть до $45. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О диалоге с США

«Завалов» в отношениях России и США много, вряд ли можно надеяться на быстрые результаты.

Россия и США начали поэтапную работу по выстраиванию диалога.

Консультации по устранению «раздражителей» в отношениях России и США пройдут по линии дипведомств.

О передаче тел погибших Украине

Контакты России с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются.

Россия ожидает, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле.

О возможном снижении потолка цен на российскую нефть

Снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $45 за баррель не поспособствует стабилизации мировых энергорынков.

Россия уже получила определенный очень полезный опыт, чтобы минимизировать последствия от подобных решений.

О помощи Ирану