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Коммерсантъ FM
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Песков о «завалах» в отношениях с США, услугах для Ирана и потолке цен на нефть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге о том, как Россия налаживает отношения с США, как Россия готова помочь Ирану наладить отношения с США и как Россия относится к предложению Еврокомиссии снизить потолок цен на нефть до $45. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О диалоге с США

  • «Завалов» в отношениях России и США много, вряд ли можно надеяться на быстрые результаты.
  • Россия и США начали поэтапную работу по выстраиванию диалога.
  • Консультации по устранению «раздражителей» в отношениях России и США пройдут по линии дипведомств.

О передаче тел погибших Украине

  • Контакты России с Украиной по вопросу передачи ей тел военнослужащих ВСУ продолжаются.
  • Россия ожидает, что Украина выполнит договоренности, достигнутые в Стамбуле.

О возможном снижении потолка цен на российскую нефть

  • Снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $45 за баррель не поспособствует стабилизации мировых энергорынков.
  • Россия уже получила определенный очень полезный опыт, чтобы минимизировать последствия от подобных решений.

О помощи Ирану

  • Россия находится в постоянном контакте с Ираном.
  • Россия готова оказать посреднические услуги Ирану и США в достижении соглашения по ядерной программе.
  • Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана.

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