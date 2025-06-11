Песков: у РФ есть опыт для минимизации ущерба от снижения потолка цен на нефть

Планы Еврокомиссии (ЕК) снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель не способствуют стабилизации энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у России достаточно опыта, чтобы минимизировать последствия от таких санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный очень полезный опыт, для того чтобы минимизировать негативные последствия от подобных решений»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Потолок цен на российскую цен установлен с декабря 2022 года. Его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих стран могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также действует потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.

На этой неделе ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель. Этот вопрос должны обсудить на саммите G7, который пройдет 16 июня. Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года запрет поставок нефти по контрактам с ценовым потолком.