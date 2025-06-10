ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 18-го пакета санкций предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Этот вопрос планируется обсудить на саммите G7, который пройдет 16 июня. Санкции также могут затронуть газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и 77 танкеров, которые ЕС считает частью российского теневого флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Как рассказала Урсула фон дер Ляйен, в новом пакете санкций предлагается также запретить импорт в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти. ЕК также выступила за отключение от SWIFT еще 22 банка России и новые экспортные запреты на технологическую продукцию, связанную с беспилотниками. Российскую атомную промышленность 18-й пакет санкций не затронул.

После презентации 18-й пакет санкций будет обсуждаться странами Евросоюза, которые должны единогласно одобрить новые меры. Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступит против плана Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа на встрече министров энергетики стран Евросоюза, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Евросоюз вместе с G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) и Австралией ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель в декабре 2022 года. В утвержденный 20 мая 17-пакет санкций против России были внесены в том числе 189 танкеров, которые, по утверждению ЕС, используются для перевозки российской нефти в обход санкций.

Лусине Баласян