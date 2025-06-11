Кремль призвал не ждать быстрых результатов от диалога России и США

В отношениях России и США скопилось много «завалов», но диалог будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он считает, что «вряд ли можно надеяться на какие-то быстрые результаты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Но такая сложная поэтапная работа началась и будет продолжена»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На вопрос, кто примет участие в двусторонних консультациях от администрации президента, господин Песков ответил, что консультации пройдут по линии дипломатических ведомств.

После начала второго президентского срока Дональда Трамп власти России и США провели две встречи с целью нормализовать двусторонние отношения. По итогам вторых переговоров, которые прошли в апреле, стороны договорились разработать дорожную карту по конфискованной российской дипсобственности и упростить режим передвижения дипломатов. Россия передала США дорожную карту по возвращению дипобъектов. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что третий раунд консультаций состоится в ближайшее время в Москве. Точную дату он не назвал.