Песков: контакты с Украиной по вопросу передачи тел военнослужащих продолжаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контактировать с Киевом по поводу обмена телами погибших военнослужащих. Он добавил, что власти России готовы выполнять взятые обязательства. Этого же они ждут и от властей Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла. Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона также последует этому принципу и выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

На переговорах 2 июня Россия и Украина договорились об обмене телами погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000». 7 июня глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва доставила в назначенное место 1212 тел, но, по его словам, Киев перенес срок обмена. Власти Украины заявляли, что дата репатриации утверждена не была. 11 июня координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что Россия вернула тела 1212 погибших военнослужащих ВСУ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорное окоченение».