BofA: Саудовская Аравия готова «долго и плавно» бороться за долю на рынке нефти

Саудовская Аравия начала ценовую войну за восстановление своей доли на рынке нефти, считает директор по глобальному рынку сырьевых товаров и деривативов Bank of America Франциско Бланш. По его мнению, «эта ценовая война не будет короткой и резкой, скорее она будет долгой и плавной».

Господин Бланш отметил, что стремление Саудовской Аравии к тому, чтобы страны ОПЕК+ ускоренными темпами наращивали поставки нефти,— часть стратегии этой страны по возврату доли на рынке.

Страны ОПЕК+ наращивают добычу и поставки нефти уже несколько месяцев. Они договорились увеличивать совокупный объем добычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/c) в мае, июне и июле. На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Саудовская Аравия хочет сохранения таких темпов роста в августе и сентябре.

Яна Рождественская