Баррель на марше

Решение ОПЕК+ продолжить ускоренное увеличение добычи в июле свидетельствует о решимости альянса вернуть на рынок 2,5 млн баррелей в сутки к сентябрю 2026 года, считают аналитики. Третий такой шаг подряд не стал неожиданностью для рынка и вряд ли существенно скажется на ценах. Сохранение высоких темпов увеличения добычи ОПЕК+ ожидается и в августе на фоне сезонного спроса, но уже в сентябре возможны корректировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Jadallah / Reuters Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Восемь стран ОПЕК+ увеличат в июле совокупный объем добычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/c) с уровня, запланированного на июнь, сообщила организация. Наибольшее повышение — на 167 тыс. б/c — придется на Саудовскую Аравию, чья квота в июле увеличена до 9,53 млн б/c. Квота для РФ повышена на 79 тыс. б/c, до 9,24 млн б/c.

Увеличение добычи на 411 тыс. б/c в месяц странами ОПЕК+ проводится с мая. Решение о повышении квот на июль, сказано в сообщении альянса, принято ввиду устойчивых мировых экономических перспектив и текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти.

Мера также предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсации перепроизводства. Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от рыночных условий, отметили в ОПЕК+.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин говорит, что с учетом принимавшихся дважды решений об ускоренном месячном росте добычи ОПЕК+ в ожиданиях рынка могла быть высокая вероятность повторения этого шага. Поэтому аналитики компании не ждут сильной негативной реакции в нефтяных ценах. ОПЕК+, ранее терявшая долю рынка сокращением добычи, ускоренно реализует стратегию возвращения к сентябрю 2026 года на рынок 2,5 млн б/с, указывает господин Бахтин.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что ОПЕК+ начала бороться за рынок, потому что многие участники могли быть недовольны тем, что альянс снижает объемы производства, подталкивая цены вверх, а пользуются этим другие страны, например США. Организация, очевидно, приняла решение по полному отказу от добровольных ограничений уже в этом году, констатируют в Центре ценовых индексов (ЦЦИ).

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что несколько членов ОПЕК+, включая Россию, Алжир и Оман, в ходе последней встречи выразили сомнения по поводу скорости, с которой ОПЕК+ наращивает добычу.

Как отмечается в обзоре S&P Global, снижение цен на нефть из-за роста предложения, с одной стороны, облегчает экспорт российского сырья, стоимость которого упала ниже ценового потолка в $60 за баррель, установленного G7. С другой стороны, указывают аналитики, низкие цены на нефть негативно сказываются на доходах РФ. В секретариате вице-премьера Александра Новака решение ОПЕК+ не прокомментировали.

Как отмечает Кирилл Бахтин, фундаментальных проблем на рынке нефти пока нет. Коммерческие запасы в США — без изменения за месяц, а закрепление цен ниже $70 за баррель вызвано опасениями будущего профицита: за два года мировой спрос увеличится на 2,6 млн б/с, что близко к планам роста ОПЕК+, поясняет он. При этом, продолжает аналитик, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к американским нефтяникам наращивать добычу, производство в стране с начала года снизилось на 0,2 млн б/с, так как средний необходимый уровень цен в США для бурения новой скважины соответствует $69 за баррель. В ЦЦИ напоминают, что, по прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), мировой нефтяной рынок по итогам 2025 года перейдет в состояние профицита предложения на рынке.

По прогнозам Игоря Юшкова, на август ОПЕК+ также может решить увеличить добычу на 411 тыс. б/с, а на сентябрь повышение вероятно на уровне апреля — чуть более 100 тыс. б/с. Как отмечает эксперт, летом потребление нефтепродуктов увеличивается во всем Северном полушарии из-за автомобильного сезона, а к зиме спрос корректируется. «Видимо, ОПЕК+ решила именно своей нефтью удовлетворить дополнительный спрос, который появляется летом»,— говорит Игорь Юшков. Кирилл Бахтин также ждет очередного роста квоты на август на 411 тыс. б/с на фоне высокого сезона. Господин Юшков добавляет, что на практике на рынок выходит меньше нефти в том числе из-за программ компенсации перепроизводства.

Кирилл Бахтин отмечает, что при сохранении ускоренного восстановления добычи ОПЕК+ у России есть потенциал сохранить производство нефти в 2025 году на уровне 2024 года (516 млн тонн). Но пока, учитывая высокую базу первой половины прошлого года, аналитик ожидает снижения добычи на 1% год к году.

Ольга Семеновых, Анатолий Костырев