Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжала наращивать поставки нефти

Саудовская Аравия хочет, чтобы страны ОПЕК+ продолжали ускоренными темпами наращивать поставки нефти в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Саудовская Аравия хочет как можно скорее восстановить свою долю на рынке нефти.

Страны ОПЕК+ наращивают добычу и поставки нефти уже несколько месяцев. Они договорились увеличивать совокупный объем добычи на 411 тыс. баррелей в сутки (б/c) в мае, июне и июле.

По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия хочет, чтобы такие темпы роста сохранились в августе и, возможно, в сентябре. Как отмечает издание, Россия, напротив, хочет приостановить наращивание объемов добычи. Разногласия между разными странами могут проявиться 6 июля, когда представители стран ОПЕК+ встретятся, чтобы обсудить уровень нефтедобычи в августе.

Яна Рождественская