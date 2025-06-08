Туры праздничного дня

Турбизнес фиксирует высокий спрос на путешествия в дни длинных июньских выходных. О повышенном интересе к путешествиям с 12-е по 15-е числа говорят в Российском союзе туриндустрии. Аналитики системы онлайн-бронирования Bronevik.com сообщили о двукратном росте по сравнению с прошлым годом. В сервисе Travelline также фиксируют увеличении спроса, но уже в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Россияне начали планировать отдых на эти даты еще в начале весны, пояснил основатель сервиса по продаже сертификатов на загородный отдых Cuva Антон Лагун: «35% всех активаций и сертификатов в период с января по май 2025-го пришлось на поездки, запланированные на июнь. Причем 21% пользователей оформили их в марте. Это позволяет сделать вывод о том, что говорить о резком ажиотаже или всплеске продаж накануне праздников нельзя. Наоборот, мы видим, что большая часть аудитории подходит к отдыху осознанно и планирует поездки заранее, за два-три месяца.

В целом тенденции загородного отдыха сейчас таковы: люди все чаще выбирают уединенные домики, ищут тишины и контакта с природой, но при этом ценят и комфорт, и дополнительную инфраструктуру.

Востребованы варианты с возможностью досуга от локальных фестивалей до активностей вроде полетов на параплане или банных церемоний. На длинные праздники почти все загородные объекты независимо от формата поднимают стоимость на 20-30%. Это традиционная практика высокого сезона, и, как правило, гости к этому готовы».

По разным оценкам представителей туриндустрии, интерес москвичей к загородному отдыху в этом году вырос от 10% до 100%, пишет Forbes. В Подмосковье сейчас сдается порядка 3 тыс. домов, еще 500 — в ближайших областях. При этом цены начинаются от 35 тыс. руб. за бюджетное размещение и доходят до нескольких миллионов в случае элитных коттеджей. Однако снять жилье за городом именно на июньские праздники желающих немного, заметил президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Дома, дачи, избы, глэмпинги — спрос на них есть, но я бы не сказал, что массовый, поскольку обычно это не очень качественная инфраструктура.

На праздники нам хочется в таких поездках все-таки получить больше эмоций, должно быть больше элементов для комфортного отдыха. Туристы хотят, чтобы были бассейны, в том числе детские, чтобы была анимация и можно было детей оставить веселиться, должен быть ресторан.

Спросом в первую очередь пользуются близлежащие отели и санатории, пансионаты. Подмосковье, классическое направление для москвичей, уже распродано. К сожалению, на этой неделе мы туристов уже разместить здесь в эти даты не сможем. На втором месте — разнообразные экскурсионные поездки. И на третьем — Черное море, конкретно Сочи, это фактически пляжный отдых. За четыре дня вполне можно слетать туда-обратно. При этом в зависимости от вида транспорта стоимость тура существенно меняется. Если мы с вами летим в Сочи на время праздников, то такая поездка обойдется в 55-60 тыс. руб. вместе с вылетом из Москвы. В среднем это четырехзвездный отель с трехразовым питанием и перелетом.

Если это экскурсионный тур в Санкт-Петербург и по железной дороге, то он дешевле: порядка 35 тыс. руб. на человека с проживанием где-нибудь на Невском проспекте. Если это Золотое кольцо, то речь пойдет о бюджете в 25 тыс. руб. Здесь мы перемещаемся на автобусе, и я думаю, в эту сумму можно уложиться, подбирая поездку в три-четыре дня. Кстати, стартовала круизная навигация, поэтому можно сходить в небольшой речной тур, скажем, Москва-Углич-Мышкин по каналу им. Москвы. Он тоже, наверное, в 25-27 тыс. руб. обойдется на праздники. Это прекрасная водная прогулка на теплоходе. Многие туристы будут в эти дни именно на воде».

По данным сайтов-агрегаторов, круизы из Москвы на четыре праздничных дня в среднем стоят от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб. на человека. При этом билеты на июньские выходные уже давно все раскуплены, отметил заместитель гендиректора по развитию «Водоходъ» Илья Суховольский: «Спрос действительно высокий, в этом году все 26 теплоходов компании работают. В этом году удачно совпало, что можно было продлить выходные за счет дополнительных праздничных дней, а это как раз продолжительность круиза. Три-четыре — это самое, наверное, востребованное направление летом в качестве коротких туров.

Практически все отправления из тех городов, в которых оперирует наша компания, распроданы, остались буквально единичные предложения с отходом теплоходов из Казани и Санкт-Петербурга.

Полная загрузка в основном на всех остальных наших судах. Если говорить про Москву, то маршруты таких круизов — это рейсы в Тверь, Углич, Мышкин. Из Нижнего Новгорода — в Макарьево или Ярославль. Из Санкт-Петербурга — это Валаам, также есть короткие из других городов России».

Рост спроса фиксируется даже на отдых в Анапе, несмотря на закрытые пляжи. По сравнению с прошлым годом на длинные выходные в июне число бронирований в регионе выросло на 81%, отметили в Российском союзе туриндустрии.

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Андрей Дубков