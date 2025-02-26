Москвичи скупают деревни

Москвичи ищут коттеджи на Волге и Оке. Тверская, Калужская и Владимирская области вошли в топ-пять направлений по закрытым сделкам. Жители столицы за 2024 год подали более 173 тыс. заявлений на оформление недвижимости в соседних регионах. Это на 7% меньше, чем в 2023-м, следует из отчета Росреестра Москвы. При этом средние чеки, как выяснил “Ъ FM”, заметно выросли. Покупатели выбирают объекты с инвестиционным потенциалом. Тему продолжит Аэлита Курмукова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Москвичи взвинтили цены на недвижимость в соседних областях, на это обращают внимание брокеры и местное население. В пабликах пишут, что жители столицы скупают объекты деревнями, но тут уже интересна не постройка, а площадь участка. Средний чек за дом в прилегающих к Москве регионах — 16-17 млн руб.

По сути, это цена подмосковного коттеджа. Есть варианты и за 8 млн руб., но уже треть сделок приходится на высокобюджетные варианты у воды, говорит руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов: «Интересные объекты находятся в Тверской области, в Конаковском и Кимрском районах, дачи на берегу волжских водохранилищ, в Калужской области, Тарусский район на берегу Оки, в Смоленской области, в Гагаринском районе. Цены сопоставимы со средними для Московской области. Под Конаково — вообще около 20 млн руб. В районе Кимр — около 15 млн руб., в районе Тарусы — около 13 млн руб. Инвестиционные истории там тоже есть».

Для дальних резиденций клиенты ищут новые постройки, отвечающие запросам потенциальных гостей, подчеркивают риэлторы. Дом на Волге в двух часах езды от Москвы вполне можно сдать летом за 120-150 тыс. руб. в месяц. Но число таких объектов заметно сократилось, а новые под вопросом, добавляет руководитель отдела загородной недвижимости «"Миэль" Сущевский» Татьяна Ананьева: «На все, что примыкает к Новой Москве, есть активный спрос. Там и инфраструктура очень хорошо развивается, например, рядом с Обнинском, Малоярославцем, Боровском. Это, правда, бюджетный сегмент новых домов от небольших застройщиков по хорошей цене.

С 1 июля 2024 года перестала действовать льготная ипотека на ИЖС, многие застройщики из-за этого пострадали. Думаю, в 2025-м году данный сегмент остановится в своем развитии, чтобы застройка шла такая, как в последние четыре года. Зато большие девелоперы, которые имеют кредитные линии, перешли на эскроу-счета, и они будут застраивать значительные кластеры с большими поселками. Без дисконта, но на рассрочку».

Первичная загородная недвижимость Подмосковья за год подорожала на 20%, посчитали аналитики «Инкома». Коттеджи от застройщиков сейчас продаются в среднем за 30,6 млн руб. В соседних областях можно найти дешевле, замечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «В пределах 6 млн руб. можно купить классический стандартный дом в Малоярославецком районе, 10 соток и 145 кв. м.

Цены пока в пределах разумного. В любом случае они будут расти, потому что развивается транспортная инфраструктура, люди рассматривают и удаленный график работы, и те районы, которые интересны в плане экологии и инфраструктуры. Мы видим потенциал по ближайшим областям, как минимум это плюс 20%. Вопрос же в том, как быстро эти 20% растут, и будет ли это в ближайший сезон, либо в течение пары лет».

Только в Тверской области, для примера, в открытой продаже сейчас доступно более 3,5 тыс. загородных объектов. От 400 тыс. руб. за деревенский дом под снос и 40 соток земли до 700 млн руб. за усадьбу в 130 км от МКАДа со своим сосновым лесом почти в 10 га, пляжем и причалом на первой береговой линии Волги.

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Аэлита Курмукова